Hétvégén újabb fordulót rendeztek a megyei III. osztályban. A Szabolcs csoportban továbbra is őrzi hibátlan mérlegét a Nyírtét. A Nyírség csoportban a Herkules Nagykálló hetet vágott Érpatakon és ezzel a csoportban egyedüliként csak győzelem szerepel a nevük mellett. A Rétköz csoportban a Zsurk hazai pályán szenvedett vereséget a Dögétől, így továbbra is pont nélkül állnak. A Szamos csoportban a Kisar tartott gólfesztivált a Penyige ellen, de a Csenger II.-Porcsalma és a Tunyogmatolcs-Tisztaberek II. találkozón is potyogtak a gólok.

Szabolcs csoport, 5. forduló

Eredmények: Tiszadob-Nyírtét 2-4, Nagyhalász II.-Nyírtura 3-1, Nyírbogdány-Ibrány II. 4-3. Filo SE-Nyírtelek 1-2, Ramocsaháza-Tisztabercel 3-8.

A csoport állása

1. Nyírtét 4 4 - - 26-5 12

2. Nyírtura 5 3 1 1 18-5 10

3. Nagyhalász II. 5 3 - 2 21-11 9

4. Tiszabercel 5 3 - 2 19-12 9

5. Nyírtelek 4 3 - 1 13-9 9

6. Nyírbogdány 5 3 - 2 13-17 9

7. Filo SE 5 2 1 2 9-10 7

8. Tiszadob 5 2 - 3 10-13 6

9. Ibrány II. 4 1 - 3 7-10 3

10. Buj 4 - - 4 1-19 0

11. Ramocsaháza 4 - - 4 10-36 0

Nyírség csoport, 5. forduló

Eredmények: Érpatak-Herk. Nagykálló 1-7, Nyírbogát-Nyírgyulaj 1-3, Bököny-Piricse 4-1, Nyírcsászári-Máriapócs 1-4, Nyíribrony-Napkor 1-4.

A csoport állás

1. Napkor 5 4 1 - 26-9 13

2. Herk. Nagykálló 4 4 - - 17-5 12

3. Nyíribrony 4 3 - 1 11-5 9

4. Bököny 5 2 2 1 12-8 8

5. Máriapócs 5 2 - 3 15-15 6

6. Nyírbogát 5 2 - 3 10-18 6

7. Petneháza 4 1 2 1 12-11 5

8. Nyírgyulaj 4 1 2 1 10-9 5

9. Piricse 4 1 1 2 6-9 4

10. Nyírcsászári 5 - 1 4 10-21 1

11. Érpatak 5 - 1 4 8-27 1

Rétköz csoport, 5. forduló

Eredmények: Zsurk-Döge 0-1, Vitka SE-Barabás 1-5, Gégény-Pap 3-1, Anarcs-Beregdaróc 1-2, Aranyosapáti-Tiszaszalka 1-7, Jéke-Dombrád 2-0.

A csoport állása

1. Tiszaszalka 5 5 - - 48-4 15

2. Jéke 5 4 1 - 25-5 13

3. Pap 5 3 1 1 23-9 10

4. Dombrád 5 3 1 1 13-6 10

5. Döge 5 3 - 2 13-8 9

6. Barabás 5 3 - 2 18-14 9

7. Beregdaróc 5 3 - 2 10-20 9

8. Aranyosapáti 5 2 1 2 18-12 7

9. Gégény 5 2 - 3 12-17 6

10. Anarcs 5 - - 5 5-27 0

11. Vitka SE 5 - - 5 5-33 0

12. Zsurk 5 - - 5 2-37 0

Szamos csoport, 7. Forduló

Eredmények: Hermánszeg-Sonkád II. 3-5, Túristvándi-Tiszakóród 1-2, Méhtelek-Szamossályi 4-4, Nábrád-Pátyod 4-2, Kisar-Penyige 15-0, Csenger II.-Porcsalma 8-3, Ura-Tyukod 0-5, Tunyogmatolcs-Tisztaberek II. 7-5.

A csoport állása

1. Kisar 7 7 - - 58-9 21

2. Tunyogmatolcs 7 6 - 1 31-19 18

3. Csenger II. 7 5 1 1 37-16 16

4. Szamossályi 7 4 1 2 29-17 13

5. Tyukod 7 4 - 3 24-13 12

6. Nábrád 7 4 - 3 26-16 12

7. Túristvándi 7 4 - 3 18-14 12

8. Tisztaberek 7 4 - 3 24-25 12

9. Méhtelek 7 3 1 3 18-16 10

10. Sonkád II. 7 3 - 4 26-31 9

11. Tiszakóród 7 3 - 4 13-18 9

12. Porcsalma 7 2 - 5 15-38 6

13. Penyige 7 1 2 4 6-30 5

14. Hermánszeg 7 1 1 5 15-29 4

15. Ura 7 1 - 6 6-29 3

16. Pátyod 7 1 - 6 14-40 3