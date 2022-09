Az idáig bukdácsoló Nyíregyháza Spartacus a szezon eddigi meglepetéscsapatát, a Kazincbarcikát fogadta. A hazaiaknál bajnokin is bemutatkozhatott Pantovics Nikola, aki az elmúlt napokban tette le az állampolgársági esküt. A szerb származású középpályáson nem látszott a mérkőzéshiány, sőt: az első félidőben két gólpasszt is kiosztott. Előbbi után Novák Csanád, utóbbit követően Gresó Mátyás szerzett szép gólt, s a kettő között tizenegyesből is betalált a Spartacus.