Az idáig bukdácsoló Nyíregyháza Spartacus a szezon eddigi meglepetéscsapatát, a Kazincbarcikát fogadta. A hazaiaknál bajnokin is bemutatkozhatott Pantovics Nikola, aki az elmúlt napokban tette le az állampolgársági esküt. A szerb származású középpályáson nem látszott a mérkőzéshiány, sőt: az első félidőben két gólpasszt is kiosztott. Előbbi után Novák Csanád, utóbbit követően Gresó Mátyás szerzett szép gólt, s a kettő között tizenegyesből is betalált a Spartacus.

A nyíregyháziak a fordulás után sem vettek vissza a tempóból, Sigér Ákos az első félidőben lőtt kapufája után eredményes is volt, ezzel lényegében lezárta a meccset. Az utolsó huszonöt percben a vendégek kezdeményeztek és izgalmassá is tették a hajrát. Két barcikai gól és egy dulakodás paprikássá tette a hangulatot a végére, de a Nyíregyháza győzelme már nem forgott veszélyben.

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–2 (3–0)

Sényő, 400 néző. Vezette: Berényi Tamás (Rózsa Dávid, Ring Kevin)

NYÍREGYHÁZA: Nagy S. – Papucsek, Gengeliczki, Baki – Farkas B. (Torkos, 82.), Sigér Á., Márkus (Jánvári, 90+2.), Deutsch – Pantovics (Pataki, 75.) – Gresó (Nagy Á., 75.), Novák Cs. (Szokol 82.). Vezetőedző: Huszák Géza

KAZINCBARCIKA: Megyeri I Gábor – Szemere, Szekszárdi (Kurdics, a szünetben, Benkő, 86.), Ur, Süttő (Puska, a szünetben) – Heil, Csatári – Szabó B. (Nagy J., a szünetben), Ádám F., Pálinkás – Takács T. (Laczkó M., 70.) Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Novák Cs. (22.), Gresó (31. – 11-esből, 37.), Sigér Á. (52.), illetve Puska (79.), Laczkó M. (85. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Huszák Géza: – Hetven percen át okosan, jól játszottunk, majd cserélnünk kellett, hogy frissek maradjunk. Olyan szögletvariációból kaptunk gólt, amire készültünk. Ez visszaadta a hitet a Barcikának, mi kicsit megzavarodtunk, de hozzá kell tenni, hogy a négy gólunk mellett is rengeteg olyan lehetőségünk volt, amivel lezárhattuk volna a meccset.

Varga Attila: – „Fej nélkül” érkeztünk meg Sényőre. Az első hatvan percben érthetetlen egyéni hibákat követtünk el, amik megpecsételték a sorsunkat. A második félidőben a cserék rengeteget segítettek abban, hogy a mérkőzés szorosabb lett. Sajnálom, hogy a hatvanadik perctől kezdtünk el gondolkodni. Így jobb szájízzel, de szomorúan hagytuk el a pályát.