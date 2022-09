Sokáig úgy tűnt szombaton, hogy a Kisvárda Master Good SE magabiztosan gyűjti be a két pontot a Budaörs elleni bajnoki mérkőzésén, hiszen a szabolcsiak Alekszandra Sztamenics találatával a 37. percben már hat góllal vezettek. Aztán megtört a csapat lendülete, a vendégek fokozatosan dolgozták le hátrányukat és végül némi meglepetésre megnyerték a mérkőzést (24-25).

– Sajnos kulcsmomentumokban hibáztunk, akkor, amikor meg kellett volna tartanunk a különbséget – vágott a közepébe Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Hibák csúsztak a játékunkba, a legrosszabb pillanatban hagytunk ki hetest, hibáztunk ziccereket, ejtettük ki a kezünkből a labdát. A második félidő meghatározó szakaszában sem volt meg hátul az a stabilitás, amely jellemezte játékunkat az első félidőben és a védések is csak a vége felé jöttek ismét. Pedig a hét a hat elleni védekezésnél fontos lett volna, hogy a számos szélső lövésből párat megfogjanak a kapusok.

Hatgólos kisvárdai előnyt követően a Budaörs két gólra feljött, ekkor a hazaiak még egyszer megújultak és ismét elléptek ellenfelüktől.

– 22-18-ra ismét mi vezettünk, ekkor azt éreztem, hogy túljutottunk a holtponton, ismét rendben vagyunk. Sajnos nem így történt, újrajött egy holtpont, ellenfelünk kiegyenlített, ezután pedig egy borzasztó végjátékot játszottunk, fegyelmezetlenek voltunk, rengeteg hibát követtünk el. Egy megnyert mérkőzést veszítettünk el, amely rendkívül bosszantó.

A szakvezető azt is elmondta, hogy nem volt a kezében annyi opció, amennyit szeretett volna, hiszen Sápi Gréta agyrázkódás miatt 10 napig nem edzett a csapattal, Juhász Gréta betegen vállalta a játékot, mindezek ellenére több mint negyven percig jól játszottak, meggyőző különbséget alakította ki. Ezt követően azonban nem volt meg az a higgadtság, az a plusz erő, amely kellett volna a győzelem megszerzéséhez, ezzel magukra hozták ellenfelüket. Bakó Botond még azt is megjegyezte, hogy ezúttal balátlövő pozícióban nagyon hiányoztak a gólok.

– Nagy tanulsága a mérkőzésnek, hogy nem elég 40-42 percig jól játszani, tovább kell tartanunk a játékunk szintjét. Meg fogjuk vizsgálni, hogy a végjátékban elkövetett hibáknak mi az oka, valamint azon is elgondolkozunk, hogy taktikailag lehetett-e volna még hozzátenni a mérkőzéshez – zárta Bakó Botond.

Most egy hét válogatott szünet következik, a Kisvárda október 13-án az Érd vendégeként folytatja a bajnokságot.

További eredmények: DVSC-Mosonmagyaróvár 30-24 (13-12), NEKA-Vác 28-30 (11-17), Dunaújváros-MTK 25-23 (15-11), Békéscsaba-Fehérvár 23-25 (10-13).

A bajnokság állása

1. Győr 4 4 – – 133–91 8

2. Debrecen 4 4 – – 134–98 8

3. FTC 3 3 – – 90–71 6

4. Vác 3 3 – – 84–70 6

5. Dunaújváros 4 2 1 1 108–115 5

6. M.óvár 4 2 – 2 118–107 4

7. Fehérvár 3 1 1 1 74–82 3

8. Siófok 3 1 – 2 76–84 2

9. Budaörs 3 1 – 2 70–87 2

10. Kisvárda 4 1 – 3 102–120 2

11. Érd 4 1 – 3 103–134 2

12. NEKA 3 – – 3 83–89 0

13. MTK 3 – – 3 75–88 0

14. Békéscsaba 3 – – 3 69–83 0