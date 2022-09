A Kisvárda Master Good történetének egyik legfontosabb játékosa, Lucas nem volt szerencsés az elmúlt idényekben. A brazil-magyar állampolgárságú közönségkedvenc többször is megsérült, hosszú időt kihagyott, az előző idény második felét pedig kölcsönben a DVTK-nál töltötte, hogy több játéklehetőséget kapjon. A 33 éves középpályás nyáron visszatért a szabolcsiakhoz, újra megkapta a csapatkapitányi karszalagot, az eddigi nyolc bajnokiból háromszor volt kezdő, valamint a múlt hétvégi Magyar Kupa-mérkőzésen is első perctől a pályán volt. A BVSC-Zugló vendégeként 2–0-ra megnyert összecsapás első gólját ő szerezte – 2020. márciusa óta először talált be a Várda első számú csapatában.

– Mindig jó gólt szerezni, mindegy, milyen mérkőzésen – mondta el lapunknak Lucas. – Tisztában vagyok azzal, hogy NB III.-as ellenféllel játszottunk, de jó érzés volt újra betalálni. Különösen azért örültem neki, mert ez volt az első gólunk a meccsen, utána nyugodtabban játszhatott a csapatunk.

A Kisvárda ezen a hétvégén nem játszik tétmeccset, majd a válogatott szünet után, október elsején az Újpest ellen folytatja a bajnokságot. A szabolcsi alakulat idáig remekül szerepel, hiszen bár a legutóbbi két élvonalbeli mérkőzésén kikapott, továbbra is a tabella második helyét foglalja el.

– A legutóbbi két bajnokinkon valóban nem olyan eredményt értünk el, amilyet szerettünk volna, de én is úgy érzem, hogy azokat leszámítva jól játszottunk. A szakmai stáb jól forgatta a csapatot, mindenki kapott lehetőséget. Szerintem az az erősségünk, hogy mindenkire lehet számítani a keretben. Szerencsére én is jól érzem magam, egészséges vagyok és keményen dolgozok azért, hogy minél több játékpercet kapjak – tette hozzá a rutinos futballista.