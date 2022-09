A Kisvárda Master Good szerdán a Paks vendégeként aratott újabb győzelmet, Török László együttesének a Zalaegerszeg elleni idegenbeli és a Fehérvár elleni hazai mérkőzést követően ez volt a harmadik 3-1-es sikere.

– A találkozó előtt mindenki azt mondta, hogy két erős támadójátékot játszó csapat csatájából egy sok gólos mérkőzés kerekedhet ki. Ez valóban így is lett, szerencsére mi találtunk be többször – mondta Török László vezetőedző. – Határozottan kezdtük a mérkőzést, amikor nálunk volt a labda nagyon jól irányítottuk a mérkőzést, támadásainkból sok helyzetet alakítottunk, jól fejeztük be az akciókat. Így sikerült kétgólos előnyt kialakítanunk a szünetre.

A Paks ebben a bajnokságban még nem játszott hátrányban, így vezetőedzőjüknek, Waltner Róbernek nem volt oka változtatásokra. Ezúttal azonban három helyen is frissített a második félidőre.

– A második félidőben más játékot játszott a Paks, rengeteg labdát íveltek fel, nagyon sok fejpárbaj alakult ki, amelyekből általában mi kerültünk ki győztesen. Volt egy olyan szakasza a második játékrésznek, amelyben nyomás alá helyeztek bennünket, ekkor szépítettek is. Ettől függetlenül megérdemelten nyerünk, amelyet ellenfelünk edzője sportszerűen el is ismert.

A Paks az elmúlt meccséhez képest mindössze egy helyen változtatta meg kezdőjét, míg a kisvárdai szakmai stáb hat helyen változtatott a Fehér vár elleni meccshez képest: kikerült Anton Kravcsenko, Matheus Leoni, Bohdan Melnik, Jasir Asani, Rafal Makowski és Jasmin Mesanovic, a helyükön Milos Vranjanin, Ionut-Andrei Peteleu, Ötvös Bence, Jasroslav Navrátil, Lucas és Mario Ilievszki jutott szóhoz, ez azonban nem ment az eredmény rovására.

– Huszonkettes a mezőnyjátékos keretünk van és mindenki tudja mi a dolga, mi a feladata, valamint tisztában van a szakmai stáb elvárásaival. Mindenki hozta is azt, amit elvárunk tőle és ez a számszerű eredményben is meglátszott – reagált a felvetésre Török László.

Többek között erről is beszélt Lucas az M4 Sport kérdésére.

– Mindegy, hogy ki játszik, mert mindenki odateszi magát, próbálja a legtöbbet kihozni magából, azt gondolom, hogy ez a sikerünk kulcsa.

A Kisvárda Master Good vasárnap a Budapest Honvédot fogadja a Várkerti Stadionban.

BB