A Sitku Ernő Emléktorna második elődöntőjét a Hübner Nyíregyháza BS játszotta a Budapesti Honvéd SE-vel. A vendégek roppant fiatal, ám annál lelkesebb csapattal érkeztek, míg a hazaiaknál a sérült Jayce Hillsman kivételével pályára lépett minden légiós, valamint az új magyar igazolások, azaz Fazekas Csaba, Kass Balázs és Tóth Gergő is.

Az első negyedben jól tartották magukat a lendületesen játszó fővárosiak. Bazsó Brúnó triplája után Darius Perry ziccerével 5–4-nél először vezettek a Cápák. Sok dobás nem ült, emiatt sokáig nem tudott elszakadni a Nyíregyháza, ám látványos jelentekből már az első negyedben is akadt, jó védekezések után Kiss Benedek alley-oop passzát Harrison Henderson zsákolta be. A játékrész második felében Fazekas és Kass vitte hátán a csapatát, felváltva szerezték a kosarakat.

A második negyedben Henderson hármasa után Perry zsákolása fokozta a hangulatot, ő ezzel 10 pontnál járt a 13. percben (31–26). Innentől indult be igazán a Perry-show: a kisember élvezte a játékot, kicselezett mindenkit, aki az útját állta volna, szórta a kosarakat, de mindig kereste a passz lehetőségét is. Jó védekezésnek köszönhetően könnyű kosarakat szerezhettek a nyíregyháziak, szórakoztatóan kosárlabdáztak, így már 16 ponttal is a vezettek, amiből a nagyszünetre 12 pontos előny maradt.

A folytatásban stabilan őrizte a két számjegyű különbséget a Blue Sharks. A harmadik negyedben Mokánszki Máté és Kass Balázs is dobott egy-egy gyönyörű közelit és a csapat védekezésére sem lehetett panasz. A záróetap elején meglett a közte húsz, öt perccel a vége előtt pedig Perry beszórta a 30. pontját.

A Hübner jó játékkal megnyerte az első mérkőzését a tornán, ami azt jelenti, hogy szombaton döntőt játszik 18.30-tól.

KOSÁRLABDA: SITKU ERNŐ EMLÉKTORNA

Elődöntő

Hübner Nyíregyháza BS–Budapesti Honvéd SE 87–65 (24–20, 25–13, 16–16, 22–12)

Nyíregyháza: Perry 30/12, Kiss 4, Bazsó 3/3, Dolezaj 6, Henderson 14/3. Csere: Kass 12/3, Fazekas 8/6, Williams 5, Szobi, Mokánszki 5/3, Végső, Tóth. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Honvéd: Kopácsi 4, Tanoh Dez 19/3, Mijovics 11/6, Hajdu 5/3, Peringer 5. Csere: Völgyi 11, Takács 10/6, Cohill, Vámos, Rédei. Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

Szombati program

Bronzmérkőzés

16.00: DEAC–Budapesti Honvéd SE

Döntő

18.30: Hübner Nyíregyháza BS–Szolnoki Olajbányász