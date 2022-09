A Fatum Property Kupára kilátogató szurkolók számos új névvel ismerkedhettek meg. Mint ismert, a Fatum-Nyíregyháza nyáron profilt váltott, olyan, fiatal röplabdázókat igazolt, akikben nagy a potenciál. Az egyik ilyen csiszolatlan gyémánt a szlovén szélső ütő, Selena Leban. A 17 éves játékos aztán gyorsan bizonyította, nem is annyira „csiszolatlan” – ő lett a saját rendezésű viadal pontkirálynője.

A tehetséges röplabdázó izgalmas időszakot él meg, hiszen korábban csak hazájában játszott, először szerződött külföldre.

– Az egyetlen nagy kihívás a kommunikáció – válaszolt Selena Leban arra, milyen új kihívásokkal találta magát szemben eddigi ittléte során. – Nagyon örülök, ha olyannal találkozok, aki beszél angolul – sajnos ez ritka. Összességében nem mondanám, hogy megijedtem az új élethelyzettől, nincs is okom rá, mert úgy érzem, most kezd megvalósulni az álmom. Emiatt inkább izgatott vagyok.

A szlovén játékos úgy teljesített kiválóan a hazai tornán, hogy a válogatott elfoglaltságokat követően nagyjából egy hetet edzett Nyíregyházán. Mint mondja, gyorsan ment a beilleszkedés.

– Fantasztikus ez a csapat – mondta lelkesen. – Mindegyik csapattársam nagyon különleges, azért pedig örökké hálás leszek, ahogy fogadtak. Nagyon várom, hogy a pályán, téthelyzetben is megmutassuk, milyen erős a csapatunk. A hazai torna is jól sikerült. A döntőben fájdalmas vereséget szenvedtünk (3:2-re nyert a Békéscsaba – a szerk.), amit sosem jó átélni, de ez is része annak, hogy még jobbá váljunk. Egyébként majdnem a teljes mérkőzés alatt hasonló szinten teljesítettünk, mint a Békéscsaba, amire büszke vagyok. Ami egyénileg engem illeti: természetesen örülök a különdíjnak, de sosem jellemzem „jónak” a saját teljesítményemet, sokkal inkább a csapatmunkában és a közös sikerben hiszek.

Ugyan a hazai viadal csak felkészülési torna volt – így nem szabad túlértékelni az eredményeket –, ám azt mindenképp megmutatta a megfiatalított Fatum, hogy nem szabad lebecsülni a játékerejét.

– Ez a csapat képes arra, hogy szép szezonunk legyen – vélekedett Leban. – Megfelelő hozzáállással nagyon veszélyes gárda lehetünk. Fizikailag és szellemileg is a lehető legjobb állapotban szeretném teljesíteni a szezont. Utóbbi azért is különösen fontos, hogy túllendüljek majd a hullámvölgyeken, ami mindenkit elér az idény egy pontján. Egyébként nagyon pozitívak az eddigi benyomásaim, a legjobbakat remélem!

A nyíregyháziak október 22-én kezdik meg a bajnokságot, addig több felkészülési mérkőzés szerepel a programban.