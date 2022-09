Kisvárda Master Good SE–Moyra-Budaörs Handball 24-25 (14-10)

Kisvárda, 300 néző, v.: Őri, Pozdena.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 1, Karnik 9/1, Trúnková 4, Siska, Juhász 3, Mérai. Csere: Graovác (kapus), Bouti, Sápi, Sztamenics 4, Szarková 1, Habánková, Makkai 1, Akijama 1/1. Edző: Bakó Botond.

Budaörs: Varjas-Sipeki – Szabó-Májer 3, Szekerczés 1, Gorilszka 4, Pálos-Bognár 2, Jovovics 8, Tóth 2. Csere: Vártok R. (kapus), Braun, Hudák, Gergely-Zsigmond 1, Schneider 1, Vártok T. 3. Edző: Buday Dániel.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 0-3, 10. p.: 4-3, 19. p.: 8-5, 24. p.: 10-7, 30. p.: 14-10, 37. p.: 19-13, 40. p.: 19-17, 46. p.: 22-21, 52. p.: 22-23, 57. p.: 23-23,

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 0.

Mesterszemmel

Bakó Botond: – Hektikus mérkőzés volt. Az első félidőt az első pár perc után mi irányítottuk, viszonylag jól megoldottuk a feladatainkat. Ebben az időszakban viszonylag jó kapusteljesítmény volt, a mozgékony védekezésünkből pedig gyors gólokat tudtunk dobni. A második félidőben hatgólos előnyünknél megváltozott minden, visszavettük a tempót, passzívan védekeztünk, illetve a kapusaink is alig védtek. Sajnos ma balátlövő pozícióból nem jöttek a gólok, ez nagyon hiányzott. Tanulságos mérkőzés volt, csak negyven percig tudtuk megvalósítani azt, amit elterveztünk.

Buday Dániel: – Harcos, kemény mérkőzést játszottunk. Tudtuk, hogy nagy taktikai csatára késztet minket a Kisvárda. Az első félidőben nem volt kapus teljesítményünk volt gyenge és hat, hét száz százalékos ziccert is kihagytunk, ebből alakult ki a szünetre a különbség. A második félidőben jól fejeztük be a támadásainkat és kapusaink is megérkeztek a mérkőzésbe. Védelmünk is összeállt és fokozatosan dolgoztuk le a hátrányunkat. A végén pedig játékosaimnak nemcsak a szíve, hanem az esze is a helyén volt, minden elismerésem az övék, mert nagyot harcoltak.