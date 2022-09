Mint az ismert a Nyíregyháza Spartacus NB II.-es gárdája a 3. forduló után edzőt váltott, a szakmai munka irányítását Feczkó Tamástól Huszák Géza vette át. A szakembernek remekül sikerült a debütálása, a következő fordulóban gólokban gazdag mérkőzésen nyert a csapat a Soroksár ellen.



Ezt követően azonban Tiszakécskén kaptak ki, majd ideiglenes otthonukban Sényőn az Ajka ellen végeztek döntetlenre. Vasárnap Pécsen adódik lehetőségük a javításra. Nem tűnik azonban egyszerű feladatnak, hiszen a mecsekaljaiak a listavezető MTK-val egyetemben még veretlenek a bajnokságban. Weitner Ádám tanítványai mindhárom hazai mérkőzésüket megnyerték, ugyanennyi idegenbeli találkozójukon rendre döntetlenre végeztek. Sok gólt nem rúgnak, stabil hátsó alakzatukról viszont a mindössze hat bekapott találat tanúskodik. A nyáron alaposan átalakult együttestől érkezett Nyíregyházára Adamcsek Ádám, náluk folytatja viszont a korábbi Szpari játékos Kesztyűs Barna, aki Paksról került oda kölcsönbe.



– Becsületesen készültünk a héten, jó állapotban van a csapat, megvan az erőnlétünk is. Hazai pályán van már egy győzelmünk, itt az ideje, hogy idegenben is begyűjtsük a három pontot – mondta Huszák Géza, a Nyíregyháza Spartacus edzője, majd rátért a vasárnapi mérkőzésre.

– A Pécs nagyon jól indult a bajnokságban, egyszer azonban minden sorozat megszakad, remélem mi leszünk azok, akik megszakítjuk ezt a sorozatot. Agresszív támadójátékra építő csapat, akiknek a pontrúgásai is veszélyesek, ezek kivédekezésére fokozottan figyelnünk kell. Hátul vannak gyenge pontjaink, tudjuk mit kell tennünk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Elméletben megvannak a fegyvereink, kérdés, remélem ezeket a gyakorlatban is tudjuk használni – zárta Huszák Géza.



A csapat a szombat délelőtti edzés után útra kel, az éjszakát már Pécsen tölti. A vasárnap délelőtti átmozgató edzést követően pedig jöhet a mérkőzés.



Labdarúgás: NB II.



7. forduló, vasárnap 17: PMFC-Nyíregyháza Spartacus, Pécs, v.: Móri (Bede T., Bertalan). További mérkőzések: Soroksár-Siófok, Szentlőrinc-M.óvár (mindkettő 16), MTK-Kozármisleny, Kazincbarcika-Csákvár, Ajka-Győr, Tiszakécske-Szombathely, Dorog-Budafok, Szeged-Békéscsaba (mind 17), Gyirmót-DVTK, hétfő, 20.15).