Az élvonal és az NB I./B-s küzdelmeket követően hétvégén a sportág harmadik vonalában is elrajtol a bajnokság. A hölgyeknél továbbra is három megyebeli csapatunk érdekelt az NB II. Észak-keleti csoportjában, a Vitka SE, a Mátészalka mellett az Újfehértó KSZSE küzdhet meg a bajnoki pontokért a megváltozott mezőnyben.

A bajnoki címet nyert DVSC U22 feljebb lépett, a Lóci DSE már nem tagja a mezőnynek, az előzetesen nevezett Sárospatak visszalépett, bekapcsolódott viszont a kárpátaljai ukrán élvonalbeli Karpati Uzshorod. Az Ungvár Hajdúnánáson játssza majd hazai mérkőzéseit, eredményei beleszámítanak a bajnoki végeredménybe, de a klub a szabályok szerint a szezon végén nem juthat fel az NB I/B.-s bajnokságba. Ami a férfiakat illeti az Acélváros mellett a DVTK indul második miskolci csapatként. Ide kapott besorolást a Mezőkövesd, és a Balmazújváros is. Megszűnt a Hajdúnánás, a Berettyóújfalu és a Hajdúszoboszló pedig másik osztályban folytatja. Az idény rögtön egy vérbeli megyei derbivel indul, a bajnok Nyírbátor a Tiszavasvárit fogadja szombaton.

– Nem túl jó előjelekkel kezdjük a bajnokságot, a felkészülés alatt rengeteg sérülés hátráltatta a munkánkat. Ettől függetlenül bízunk a sikeres szezonrajtban – mondta Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője.

– El kell telnie párfordulónak, hogy látszódjanak az erőviszonyok. Biztos vagyok benne, hogy a hazai játékosok bizonyítani szeretnének új edzőjüknek, de készen állunk a harcra. Szerintem a pillanatnyi forma lesz a döntő – fogalmazott Hadas Sándor, a Tiszavasvári edzője.



Észak-keleti csoport, 1. forduló

Szombat. Női: Heves-Vitka SE 18. Férfi: Nyírbátor-Tiszavasvári 17, Fehérgyarmat-Balmazújváros, Acélváros-Újfehértó KSZSE mindkettő 18.

Vasárnap. Női: Miskolc-Mátészalka 16, Kazincbarcika-Újfehértó KSZSE. Férfi: Kisvárda-Mezőkövesd 18.