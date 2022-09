Hétvégén a kézilabda harmadik vonalában is útjára indult a labda. Hölgyeknél mindhárom gárdánk idegenben kezdte meg a küzdelmeket, míg a férfiaknál megyei derbivel indult a pontvadászat.

NB II. Észak-keleti csoport 1. forduló

Női

Heves-Vitka SE 26-30 (15-15)

Heves, 80 néző, v.: Harsányi, Magyar. Vitka SE: Tusz – Varga 3, Kónya, Havaka 10/3, Barati 4, Dévényiné 6/1, Soltész. Csere: Szabó (kapus), Katona, Fenynets 1, Haraszti 6. Edző: Sarca Darius Alex. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 1/0, illetve 5/4.

Sarca Darius Alex: – Örülünk, hogy túl vagyunk az első mérkőzésünkön. Kicsit izgultunk, ez meg is látszott az első félidei játékunkon. Fordulás után már a saját játékunkat játszottuk, amely meg is hozta az eredményét. Gratulálok a hazai csapatnak is, további sok sikert nekik.

Miskolc-Mátészalka 29-30 (18-15)

Felsőzsolca, 60 néző, v.: Frank, Mucza. Mátészalka: Bágyi – Prokob 2, Kovács E. 2, Bodó 1, Czakó 3, Drabik 8/3, Deme F. 1. Csere: Kovács S. (kapus),

Deme B. Buzás 12/1, Orosz 1, Pardi. Edző: Nagy Márkus Peónia.Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 5/4.

Nagy Márkus Peónia: – Álmosan kezdtük a mérkőzést mind támadásban, mind védekezésben. Fordulás után rendeztük védelmünket és a kapusteljesítményünk is stabilizálódott. Egymásért küzdve sikerült megfordítanunk az eredményt egyre fáradó ellenfelünkkel szemben.

Kazincbarcika-Újfehértó KSZSE 34-29 (14-13)

Kazincbarcika, 150 néző, v.: Oláh, Szikszay. Újfehértó: Csikós – Bartha 1, Gyúró 7, Ferenci 1, Szabados 1, Pál 6, Baraksó 3. Csere: Ferenczi, Száva

(kapusok), Kósa Zs. 1, Kósa A., Gáspár 4/4, Papp 2, Páll 1, Gergely 2, Lőrincz. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 2, illetve 8 perc. Hétméteresek: 8/6, illetve 4/4.

Kelemen Gréta: – Álomszerűen kezdtük a mérkőzést, amelyet a lányok becsületesen végig is küzdöttek. Sajnos nem sikerült a bravúrt.

További eredménye: Ungvár-Füzesabony 27-28 (13-16), Hajdúnánás-Salgótarján 40-15 (15-7).

Férfi

Nyírbátor-Tiszavasvári 34-28 (16-14)

Nyírbátor, 80 néző, v.: Tóth G., Tóth I. Nyírbátor: Felföldi – Vasas 7/2, Gubó 7, Mészáros, Bor 6, Tamás 5, Szedlacsek 8/5. Csere: Gadnai (kapus), Siket K., Albecz 1, Varga. Edző: Falcsik Miklós. Tiszavasvári: Boczák – Balogh D., Csikós 2, Kelemen, Szűcs 9/5, Feind, Ötvös N. 8. Csere: Balogh B., Molnár (kapusok), Orosz, Sóvágó, Gazdag 3, Bencze, Erdős 5, Bálint, Krisztián 1. Edző: Hadas Sándor. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 7/7, illetve 5/5.

Falcsik Miklós: – Négy és fél év után sikeresen tértem vissza a kispadra. A fiúk győzelemmel ajándékoztak meg születésnapomon. Gratulálok nekik!

Hadas Sándor: – A hazai csapat hibáinkat kihasználva megérdemelten tartotta otthon a két pontot.