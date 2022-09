Ahogy arra számítani lehetett, a futsal NB I. újonc csapatainak elsősorban egymás ellen lehet keresnivalója. Az ilyen összecsapások hatványozottan fontosak, ráadásul a Continental Arénában csütörtökön 19 órakor rendezendő találkozónak külön pikantériát ad, hogy megyénk két gárdája méri össze erejét.

Az A’ Studió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC egyaránt egyet nyert meg az eddigi öt bajnokijából, valamint négyet elveszített. A vendég bátoriak négymeccses nyeretlenségi szériájukat igyekeznek megszakítani, míg a hazaiak a hétfői, Szombathelyen elszenvedett 8–1-es vereség után szeretnék kiköszörülni a csorbát.

– Tudtuk a kezdetekkor is, hogy topcsapatok ellen lehet ennyi különbség, ám eddig sikerült eltüntetnünk – tekintett vissza még a Haladás elleni mérkőzésre Lovas Norbert, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Ez a meccs nem jól sikerült, tisztában vannak vele a játékosok is. Próbálunk a frissítésre koncentrálni, valamint arra, hogy ezt a mérkőzést elfelejtsék, és odategyék magukat a megyei rangadóra. Újonc csapat ellen játszunk, de nem újoncokból áll az ellenfél, hiszen román és magyar válogatott játékosokkal van teletűzdelve. Nagyon nehéz dolgunk lesz, mert rutinos játékosokkal találkozunk. Megpróbáljuk velük is felvenni a versenyt, meglátjuk, a hétfőn megtett ezer kilométert és a vereséget hogyan tudjuk kipihenni, illetve a Szombathelyen látott jó dolgokat átvinni. Remélem, a szebbik arcunkat mutatjuk. Nem adjuk fel, és bízom benne, hogy jó mérkőzést játszunk.

A Nyírbátor a Berettyóújfalutól elszenvedett 6–4-es vereséggel hangolt a csütörtöki találkozóra.

– Az utolsó mérkőzés biztató volt az azt megelőzőekhez képest, kis szerencsével sikerült volna itthon tartani egy pontot – vélekedett a nyírbátoriakat irányító Baksa Csaba. – Jó csapathoz megyünk, reméljük, jó és izgalmas mérkőzést játszunk. Nem akarjuk túllihegni a meccset, ez is egy a sok közül, de azzal nem árulok el titkot, hogy eredményesek akarunk lenni Nyíregyházán.