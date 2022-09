Az előző idény végeredményét, a mostani szezon állását, a szerzett gólok számát és a gólkülönbséget nézve is a Ferencváros–Kisvárda Master Good összecsapás a jelen csúcsrangadója a labdarúgó NB I.-ben. Vagyis: a bajnok és az ezüstérmes, a jelenlegi első és második, a két leggólerősebb, valamint a legjobb gólkülönbséggel rendelkező gárdák találkoznak egymással.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Várda idénybeli ellenfelei közül egyedül a Molde volt legalább olyan erős csapat, mint a Fradi.

– A hozzáállás mindig maximális az edzéseken is, nem látjuk azt, hogy most különösebben felfokozott állapotban vannak a játékosok, de természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy milyen erős csapat ellen játszunk – válaszolt Török László vezetőedző arra, hogy játékosai milyen hangulatban készülnek a rangadóra. – A Ferencváros elleni meccshez egyébként sem kellene extra motiváció, már az is pluszt jelent, hogy a Groupama Arénában lépünk pályára, feltehetően igen sok néző előtt. Profi játékosaink vannak, tudják ezt kezelni.

Múlt héten ilyenkor még nehéz lett volna megmondani, melyik gárda van jobb formában, ám azóta a szabolcsiak elveszítették veretlenségüket, míg a Fradi 6–0-ra kiütötte az ősi rivális Újpestet, csütörtökön pedig 3–2-re legyőzte a Trabzonsport az Európa-liga csoportkörének nyitányán. Ez persze nem jelenti azt, hogy a fővárosiakat lehetetlen megverni.

– A nemzetközi kupában nagyon jó eredményt értek el, ráadásul hetven percig emberhátrányban játszva, nagy akarattal szerezték meg a győzelmet, amihez gratulálunk is nekik – mondta a tréner. – Az biztos, hogy nem fognak kétségbe esni, ha kompletten ki kell cserélni a csapatukat. Egy ilyen erős csapatról nem mondhatjuk, hogy vannak gyenge pontjaik, persze az elemzések során láttunk olyan területeket és akadhatnak olyan szituációk, amikor nagyobb nyomást helyezhetünk az ellenfelünkre. Nekünk csapatként kell jól működnünk. A legutóbbi csak egy picit kisiklás volt, előtte szépen szerepeltünk, azt az eredményes játékot kell újra bemutatnunk, ami korábban jellemző volt ránk.

A két együttes az előző idényben három bajnokit játszott egymással. A szezon első fordulójában a Groupama Arénában találkoztak a felek, az volt a kisvárdai klub történetének századik NB I.-es mérkőzése. Nem is lehetett volna szebb eredménnyel, mint győzelemmel ünnepelni a jubileumot (1–2). A második összecsapást nagy várakozás előzte meg, ám a Várda az 56. percben emberhátrányba került, így nem volt esélye ledolgozni az egygólos deficitet, sőt, még nagyobbá vált a különbség (0–4). A szezon utolsó harmadában újra Budapesten csaptak össze az együttesek, akkor 2–1-re győzött a Fradi.

Labdarúgás: NB I., 8. forduló

Szombat: Paks–DVSC (15.30), Honvéd–Kecskemét (17.45), Fehérvár–Mezőkövesd (20)

Vasárnap: ZTE–Puskás Akadémia (15), Ferencváros–Kisvárda (17.30), Újpest–Vasas (20)