Két hét szünetet követően szombaton hazai pályán, a Budaörs ellen folytatja szereplését a Kisvárda Master Good SE. A két együttes közös története nem tekint vissza veretes múltra, mindössze ötször találkoztak egymással és a mérkőzések rendre a Kisvárda sikerével értek véget. Így kijelenthető, hogy az összecsapás esélyese ezúttal is Bakó Botond együttese, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy két győzelmük egygólos volt, míg egy találkozójukon két találat döntött a szabolcsiak javára.

2021/2022-es idényben a feljutó Moyra-Budaörs újonc létére derekas helytállással végül a tizenegyedik helyen zárt, ráadásul az utolsó fordulókra már a biztos bennmaradás tudatában készülhetett. A Budaörs kemény sorsolással indította a szezont, hiszen rögtön a mezőny két legerősebb csapatával mérkőzött meg – az első fordulóban a Győr, míg a következő körben a Ferencváros volt az ellenfelük. Nyáron több rutinos játékos is elhagyta az együttest, de úgy tűnik, Buday Dánielnek sikerült olyan nevekkel újítania, akikkel pótolhatja a távozókat. Érkezett többek között Lilija Gorilszka, Hudák Emma és Szekerczés Luca. A felkészülés folyamán Buday Dániel együttese sok hasznos tapasztalatot gyűjtött és sikereket is ért el. A Békéscsabán megrendezett II. Szabó Károly Emléktornának elődöntőjében például az Alba Fehérvár KC ellen a rendes játékidőben született döntetlent követően hetespárbajban diadalmaskodott, ezzel pedig bejutott a torna döntőjébe, ahol végül a Békéscsabától kikapott.

A Kisvárda két hete, míg a Budaörs közel három hete lépett utoljára pályára tétmérkőzésen. Nagy kérdés, hogy melyik együttes rázódik hamarabb vissza a bajnoki ritmusba.

– Nem gondolom, hogy ez problémát jelentett nálunk, a hosszú felkészülés után talán még jól is jött ez az egy hét plusz szünet. Nem volt eltérő a megszokottól ez az időszak, ugyanúgy készültünk, mint máskor, videóztunk, feltérképeztük ellenfelünk erősségeit és sebezhető pontjait – reagált a felvetésre Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Véleményem szerint jól igazolt a Budaörs, tavaly is stabil csapat volt, most azonban erősebb a játékoskerete. Átlövő pozíciókban, irányítóban, beállóban gyakorlatilag két sorral tudnak játszani, hosszú kispadjuk van. Ismerjük a játékrendszerüket, a taktikai repertoárjukat, ezekre kell megfelelő válaszokat adnunk, elsődleges feladatunk azonban az, hogy a saját játékunkat vigyük ki a pályára. Koncentrált, fegyelmezett játékkal itthon tarthatjuk a két pontot – zárta Bakó Botond.