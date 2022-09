Salakmotor. Rangos versenyekből már volt bőven a Nagyhalászi Speedway Ringen, szombaton viszont döntő jön, mégpedig a javából. Az U 19-es Európa-bajnokság záróakkordjának ad majd otthont a nagyhalászi ovál, a pálya történetébe előúször avatnak itt kontinensbajnokot. A viadalon nyolc nemzet (Dánia, Lengyelország, Svédország, Lettország, Norvégia, Szlovénia, Németország és Magyarország) korosztályának legjobbjai húzzák majd a gázt.

A legnépesebb küldöttség a lengyeleké hat főversenyzővel és egy tartalékkal. Közülük akár Wiktor Przyjemski is lehet a győző, hiszen tagja volt a páros Eb nagyhalászi elődöntőjében győztes lengyel együttesnek. Ő és társai közül többen a világ talán legerősebb pontvadászatában a lenygel ekstraligában pallérozódnak. A korosztály kontinensbajnoki trónján a lett Francis Gust ül, őt szeretnék letaszítani nem csak a lengyelek. A három dán versenyző, a német és a svédek is képes lehet meglepetésekre. Miként a szlovén és a norvég vaspapucsos. Szintén szép eredménnyel szeretne kirukkolni az egy szem magyar, azaz Füzesi Richárd, aki a rendezők szabadkártyájával tagja a nívós mezőnynek.

Esélyesből van tehát bőven, nyilván az aznapi forma, a legjobban eltalált beállítás fog majd dönteni.

Azt már megszokhattuk, hogy bármilyen időjárás is volt egy halászi verseny előtt, a pálya kifogástalan állapotban várta a megmérettetést. Ennek egyszerű az oka, rendszeresen és hozzáértő módon tartják karban a pályát.

Sokkal vakmerőbbek

- Azért szeretem, ha fiatalok küzdenek a pályánkon, mert mindig izgalmas csatákat vívnak, ami talán annak is tulajdonítható, hogy sokkal vakmerőbbek, mint a rutinos motorosok. A startlistát elnézve kijelenthető, rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny, még a tartalékok is olyan kvalitásúak, ha lehetőséget kapnának, akár a dobogóért is küzdhetnének. A pálya tökéletes állapotban van, biztos vagyok benne, hogy a nézők ismét jól fognak szórakozni Nagyhalászban – nyilatkozta a Albók József, a Nagyhalász Speedway Ring tulajdonosa.

Az érdeklődés hatalmas, nem csak a közönség hanem a média részéről is. A kötelező edzés szombaton tíz órakor kezdődik az első rajt pedig délután háromkor.

Salakmotor: U19-es Európa-bajnoki döntő

A startlista

1 Kacper Grzelak (Lengyelország)

2 Francis Gusts (Lettország)

3 Mathias Pollestad (Norvégia)

4 Franciszek Karczewski (Lengyelor.)

5 Wiktor Przyjemski (Lengyelország)

6 William Drejer (Dánia)

7 Damian Ratajczak (Lengyelország)

8 Nicolai Heiselberg (Dánia)

9 Füzesi Richárd (Magyarország)

10 Erik Bachhuber (Németország)

11 Oskar Paluch (Lengyelország)

12 Anze Grmek (Szlovénia)

13 Casper Henriksson (Svédország)

14 Jakub Krawczyk (Lengyelország)

15 Norick Blödorn (Németország)

16 Jesper Knudsen (Dánia)

Tartalékok

17 Antoni Mencel (Lengyelország)

18 Gustav Grahn (Svédország)