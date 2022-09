A hosszú nyári szünetet követően az NB I.-es Nyíregyházi TK múlt héten megkezdte a bajnoki küzdelmeket. Szilágyi Sándorék remek rajtot vettek, mindkét mérkőzésüket megnyerték, ez nem is csoda hiszen jól sikerült a felkészülésük.

– Augusztus elején kezdtük az edzéseket, mindenki nagy elszántsággal vetette bele magát a munkába. Nyáron távozott tőlünk Mogyorósi Pétert, viszont egy szezont követően visszatért hozzánk Szegedről Fehér Béla, aki ha ismét formába lendül nagy erősségünk lehet a bajnokságban – tájékoztatta lapunkat a klubelnök, Cseszlai Sándor. – Elvégzett munkánkat Debrecenben, a Hajdú Kupán mérhettük le, amelyen a csapat szép eredményeket ért el.

Ami a meccseket illeti: a szezonnyitón, szeptember első szombatján a Bátonyterenyét látták vendégül Kastura Zsolték. A nógrádiakat az előző szezonban hazai pályán legyőzték a nyíregyháziak, így bizakodva várták a mérkőzést. Az első sorban Hacker Dezső szerzett egyéni pontot, a középső sor mindkét pontja a vendégeké lett. Így a zárósorra maradt a döntés, ahol Szojka Miklós és Fehér Béla is felülmúlta ellenfelét.

A sorsolás szeszélye folytán a mieink a második fordulóban is hazai pálya előnyeit élvezhették, múlt szombaton a Szank érkezett Nyíregyházára.

A mieink kezdték jobban a találkozót, a két fiatal, Molnár Dávid és ifj. Szojka Miklós remekül gurítottak és adták meg az alaphangot a folytatásra, utóbbi a nap legjobb teljesítményével rukkolt ki. Középen az első mérkőzéshez hasonlóan ismét a vendégek voltak a jobbak, a zárósorban aztán Szojka Miklós tette fel az i-re a pontot.

A nyíregyházi TK szombaton a győzelemmel kezdő, majd Szolnokon vereséget szenvedő Fővárosi Vízművek vendégeként folytatja a sorozatot. BB

Teke: NB I.

Nyíregyházi TK-Bátonyterenye 5:3 (3161:3151)

Nyíregyházi TK: Molnár Dávid 536, Hacker Dezső 565 (1), Szilágyi Sándor 482, Kastura Zsolt 522, Szojka Miklós 554 (1), Fehér Béla 502 (1). Ifi: 1:3 (1015:1020).

Nyíregyházi TK-Szank 5:3 (3271:3236)

Nyíregyházi TK: Molnár Dávid 516 (1), ifj. Szojka Miklós 583 (1), Szilágyi Sándor 557, Hacker Dezső 546, Szojka Miklós 569 (1), Fehér Béla 500. Ifi: 4:0 (1047:1006).