Remekül kezdte a mérkőzést vasárnap a Kisvárda Master Good SE a Mosonmagyaróvár vendégeként. A szabolcsiak a találkozó elején még vezettek is, majd pár ziccert elhibáztak. Ezt kihasználva a hazaiak egyenlítettek, majd átvették a vezetést, amelyet a mérkőzés végéig magabiztosan meg is őriztek (35-27). A kapott gólok számával jogosan volt elégedetlen a Kisvárda vezetőedzője, Bakó Botond.

– Idegenben 35 kapott góllal nehéz pontot szerezni, gyakorlatilag lehetetlen, főleg egy Mosonmagyaróvár kaliberű csapat ellen – szögezte le Bakó Botond, majd rátért az okok taglalására. – Mindkét félidőben volt egy 6-8 perces periódusunk, amikor nem használtuk ki a lehetőségeinket. Az első félidőben 4-2-es vezetésünknél egymás után öt hibát vétettünk, ebből fordult meg az eredmény. Hátul az agresszivitás, a fegyelmezett kemény védekezés és a stabil kapusteljesítmény elmaradt.

A Kisvárdának a második félidőben is megvoltak a lehetőségei a felzárkózásra, azonban ismét hibák csúsztak a befejezésekbe, így Gyurka János csapata megőrizte előnyét.

– Négy gólos hátrányunknál (21-17, a szerk.), öt támadásunk volt a felzárkózásra, azonban egy technikai hiba mellett négy ziccert is elhibáztunk. Ahelyett, hogy meccsben maradtunk volna, ellenfelünk lőtt egy gólt, amellyel ők lendültek tovább a holtpontról. Nagy különbség volt a két oldal kapusteljesítménye között, hazai oldalon erős támaszt adtak csapatuknak, míg a mieink hat védést mutattak be hatvan perc alatt. Ezzel senki ellen nem lehetnek vérmes reményeink – fogalmazott Bakó Botond. – Támadásban a mérkőzés jelentős részében jól teljesítettünk, a kihagyott ziccerek azonban problémát jelentettek, rengeteget hibáztunk Mistina Kittyvel szemben, de még így is lőttünk 27 gólt. Lehetőségünk lett volna egy szoros végjátékra, ha hátul stabilabbak vagyunk. Ebben kell javulnunk, jobb formát mutatnunk. Nagyon fontos lenne, hogy át tudjuk lépni a kishitűségünket, amely az ilyen komoly csapatok otthonában jellemez bennünket – zárta Bakó Botond.

Mindezekre két hete lesz a csapatnak, jövő szombaton a Budaörs ellen mutathatják meg, hogy képesek a fejlődésre.

Kézilabda: NB I., női

További eredmények: Fehérvár-Dunaújváros 26-26 (10-11), DVSC-MTK 31-24 (15-10), Siófok-NEKA 28-25 (11-15), Békéscsaba-Vác 20-28 (10-13).

A bajnokság állása

1. Győr 3 3 – – 100–65 6

2. DVSC 2 2 – – 64–47 4

3. Vác 2 2 – – 54–42 4

4. FTC 2 2 – – 56–45 4

5. Dunaújváros 2 1 1 – 56–52 3

6. M.óvár 2 1 – 1 59–53 2

7. Siófok 2 1 – 1 50–51 2

8. Érd 2 1 – 1 53–65 2

9. Kisvárda 3 1 – 2 78–95 2

10. Fehérvár 2 – 1 1 49–59 1

11. NEKA 2 – – 2 55–59 0

12. MTK 2 – – 2 52–63 0

13. Békéscsaba 2 – – 2 46–58 0

14. Budaörs 2 – – 2 45–63 0