Az elmúlt szombatra bizonyára sokáig fognak emlékezni a salakmotorozás kedvelői. Ekkor rendezték a Nagyhalász Speedway Ring első Európa-bajnoki döntőjét. Hét nemzet tizenhat U19-es vaspapucsosa állt rajthoz a nívós megmérettetésen, amelyen sajnos az időjárás nem volt igazán kegyes a rendezőkhöz.

Negyvenperces csúszással indult a viadal, elmaradt a hagyományos versenyzői bemutatás. Az eső futamban már volt egy kicsúszás, hiszen a tehetséges versenyzők nem kímélték magukat, bizonyítani szerettek volna, hogy minél jobb szerződést kaphassanak, minél erősebb klubhoz igazolhassanak.

Kívül húzták rendesen

Végül az eső csak tizenhat futamot engedélyezett, ezt követően hirdettek végeredményt. Nem kis meglepetésre a hét lengyel motoros közül senki sem állhatott dobogóra, a győzelmet a dán Jesper Knudsen szerezte meg a norvég Mathias Pollestad előtt. A harmadik helyen a svéd Casper Henriksson zárt.

– Nekem bejött ennek a generációnak a motorozása, mert ezek a versenyzők nem szegőztek, kívül húzták rendesen – kezdte visszapillantását az U19-es Európa-bajnoki döntőre Albók József pályatulajdonos, a nagyhalászi klub vezetője.

Albók József

Fotós: Mán László

Jól döntött a versenybíró

– Nagyon tetszett a verseny, sajnálom, hogy az idő beleszólt, így már nem tudjuk, hogy az utolsó négy futam mit hozott volna, hiszen a 11 és 10 pontos versenyzők mellett volt három 8 pontos is. A dán Knudsen megérdemelten végzett az élen, az utolsó futamában például hatalmasat mentett egy hibája után, és elöl maradva ért a célba a második helyen záró norvég Pollestad előtt.

– Úgy vélem, Lis Piotr vezetőbíró jól döntött, mikor elengedte az utolsó négy futamot és leállította a versenyt, mert a legfontosabb a biztonság, a versenyzők testi épsége. Nagy meglepetés, hogy a hét lengyel motoros közül senki sem állhatott fel a dobogóra. Pedig a felnőttválogatottuk szövetségi kapitánya is itt volt. Ráadásul nagy volt a médiaérdekelődés is, hiszen a lengyelek internetes tévében és rádióban is élőben közvetítették a versenyt – így Albók József.

A nagyhalászi oválon még egy verseny lesz idén. A szlovén–magyar közös bajnokságból a nyitófordulót Lendván rendezték, a második kör október másodikán Kroskóban lesz.

Aztán jön a két magyarországi verseny, október 23-án Debrecenben, majd huszonkilencedikén Nagyhalászban. Akkor ismét a halászi pályán hirdetnek majd magyar és szlovén bajnokot.

U 19-es Európa-bajnokság, Döntő

1. Jesper Knudsen (Dánia) 11 pont

2. Mathias Pollestad (Norvégia) 10

3. Casper Henriksson (Svédország) 8

4. Franciszek Karczewski (Lengyelország) 8

5 Jakub Krawczyk (Lengyelország) 8

6. Damian Ratajczak (Lengyelország) 7

7. Norick Blöndrom (Németország) 7

8. Nicolai Heiselberg (Dánia) 7

9. Eric Barchubar (Németország) 6

10 Wiktor Przyjemski (Lengyelország) 6

11. Wiliam Drejer (Dánia) 5

12. Kacper Grzelak (Lengyelország) 4

13. Oskar Paluc (Lengyelország) 3

14. Anze Grmek (Szlovénia) 3

15. Antoni Mencel (Lengyelország) 3

16. Füzesi Richárd (Magyarország) 0