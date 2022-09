Labdarúgás: megyei II. osztály, 4. forduló, tippelő

Nyírerdő csoport

Tippel: Tóth Tibor, a Szabolcsveresmart edzője

Záhony (8.)–Vaja (2.): – A Záhony nyáron kisebb átalakuláson ment át, míg a Vajáról mindenki tudta, úgy igazol, hogy bajnokaspiráns lesz, ezért vendéggyőzelmet várok.

Pátroha (6.)–Nyírkarász (12.): – Gombkötőék jó rajtot vettek, míg a Karász pont az ellenkezőjét, de szurkolok, hogy minél hamarabb kikerüljön a gödörből, ami nem lesz egyszerű pont Pátrohán.

Gyulaháza (5.)–Ajak (4.): – Ajak igazolta jó hírét a nyári átigazolási időszak után, de mivel egyszer minden sorozat megszakad, úgy érzem, Gyulaháza otthon tartja a három pontot.

Gergelyiugornya (13.)–Tiszakanyár (7.): – Az Ugornya mindenkinek meglepetés a két bajnoki cím után, de tudjuk, hogy „sok után kevés jön”. Ez erre a mérkőzésre nem vonatkozik, mert bezsebeli a három pontot.

Baktalórántháza (10.)–Fényeslitke (11.): – A hazaiak nem igazán nevükhöz és múltjukhoz méltóan szerepelnek, de ha akarnak valamit ebben a csoportban, akkor kötelező a győzelem számukra.

Újdombrád (1.)–Ladányi TC (3.): – Két, százszázalékos csapat csatájában mindenféleképpen a hazai pálya előnye fog dönteni, amely eléggé odafele lejt.

Tuzsér (14.)–Szabolcsveresmart (9.): – Tuzsér és mi sem úgy kezdtük a szezont, ahogy szerettük volna, de legalább mi megéreztük a győzelem ízét. Bármilyen felforgatott összeállításban fogunk pályára lépni, mindképpen pontot, pontokat szeretnénk szerezni.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Magyar Gergely, a Tiszalök edzője.

Szakoly (5.)–Kék (8.): – A Szakolyt hazai pályán esélyesebbnek tartom, de a kéki csapat szerezhet meglepetést.

Nagykálló (2.)–Kótaj (4.): – A Kálló jól összeszedett csapat, nehéz dolga lesz a vendégeknek. Tippem: iksz.

Rakamaz (13.)–Levelek (7.): – A Rakamaznak előbb-utóbb kijön a lépés, lehet, ez a hétvége lesz az övék.

Apagy (3.)–Tiszavasvári (1.): – Érzésem szerint a forduló rangadója. Háromesélyes a meccs, de talán a Vasvári szervezettebb, ez dönthet a javára.

Kálmánháza (6.)–Nyírlugos (11.): – Úgy érzem, a hazai csapat – ha nehezen is – három ponttal gazdagodik.

Geszteréd (10.)–Biri (9.): – Geszteréden egy csapatnak sem könnyű, de a Biri fiatal, jó csapat, a múlt heti siker erőt adhat, így vendéggyőzelmet várok.

Tiszalök (12.)–Ófehértó (14.): – Bízom benne, hogy a múlt heti lendületet tovább tudjuk fokozni és hazai pályán begyűjtjük a három pontot.

Gémtech csoport

Tippel: Oroszi István, a Tisztaberek edzője.

Szatmárcseke (7.)–Sonkád (9.): – Szomszédvári rangadó, melyen a hazai pálya előnye a Cseke mellett szól, viszont a Sonkád az elmúlt egy évben jól erősített, így kíváncsian várom ezt az izgalmas összecsapást.

Csengersima (1.)–Kocsord (4.): – A Sima évről évre erősödik, így ismét bajnokesélyesként szerepelhet ebben az idényben, viszont még hazai pályán is oda kell figyeljen, hiszen a Kocsord az előző idényben is meglepte.

Milota (13.)–Encsencs (5.): – A milotaiak kicsit meggyengültek, de mindezt a hazai közönség támogatásával, illetve nagy akarattal kompenzálni lehet. Csak így lehetnek képesek pontot, pontokat szerezni a határozott, gyors focit játszó vendégekkel szemben.

Nyírvasvári (8.)–Őr (12.): – A Vasvári otthon különösen veszélyes, bárkit képes két vállra fektetni, de ellenfele újonc, a vendégek is biztosan nagy akarással szállnak harcba a megszerezhető pontokért.

Fehérgyarmat (10.)–Ópályi (11.): – A Fehérgyarmatnak álmai eléréséhez hazai pályán minden lehetséges pontot be kell gyűjteni. Viszont a fiatalokkal megerősített Brekiék nem fogják tálcán kínálni a pontokat.

Nagydobos (6.)–Tisztaberek (3.): – Egy ilyen lendületes csapat ellen, mint a Dobos, kétféleképpen lehet eredményes egy csapat: vagy el kell szívni előlük a levegőt, vagy nem lehet területet adni nekik. Talán a második variációra képesek lehetünk.

A Vámosoroszi szabadnapos.