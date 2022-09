Hétvégén az ötödik fordulót rendezik a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban, szombaton és vasárnap egyaránt négy mérkőzésen feszülnek egymásnak a felek. A csoportban egyedüliként, igaz a többieknél egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, az Újfehértó úgy őrzi makulátlan mérlegét, hogy még gólt sem kapott. Piskóti Zsolt együttesén kívül még a Kemecse és a Mándok nem kapott ki. Három csapat azonban még nem ünnepelhetett győzelmet az aktuális kiírásban: az Ibránynak két döntetlenre futotta, míg a Nyírmeggyes és a Nagyhalász egy, egy pontot gyűjtött eddig. Ami az újoncokat illeti, meglepően jól kezdett a Kállósemjén és a Nyírbéltek is, előbbi hét, utóbbi hat pontot gyűjtött az eltelt négy forduló alatt. Körmös Miklós együttesére szomszédvári derbi vár, vasárnap a Nyírbátort fogadják, míg a Kállósemjén a remeklő Tarpát látja vendégül. Nagy kérdés lesz Mándokon, hogy a vendég Szalka féken tudja-e tartani a hazaiak gólzsákját, Gyüre Tamást, aki a mándoki gólok több mint felét szerezte. Nyírmeggyesen a találkozó favoritja az Újfehértó lesz. Érdekes derbinek ígérkeznek a Csenger ibrányi vendégjátéka, Barcsay István gárdája hazai pályán magabiztos győzelmeket aratott eddig, idegenben azonban még nem termett számukra babér, Kemecsén és Kállósemjénben is egyaránt vesztesen hagyták el a pályát. Ennek fényében itt az alkalom a hazaiak előtt, hogy begyűjtsék első győzelmüket.

A pillanatnyi formák alapján hazai győzelmet ígér a Kemecse-Nagyhalász találkozó. Resán Attila csapata a múlt héten nem lépett pályára, ezért talán pihentebben futhatnak majd ki a játéktérre. Egy-egy győzelmet szerzett eddig a Balkány és a Nagyecsed is, egymás elleni találkozójuk mindkét gárda mestere nyílt sisakos csatát ígér. A Nyíregyháza II. Vásárosnaményban vizitál, a házigazdák ellépnének az alsóházból, míg a vendégek tapadnának az élmezőnyre.

Nyír-Wetland megyei I. osztály, 5. forduló, edzői várakozások (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Mándok 4.)-Mátészalka (7.)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Mátészalkán egész jól mennek a dolgok, lehetne udvarolgatni ezer irányból… egy a lényeg, hogy már a bajnokság elején látszik nagyszerű csapatuk van. Mi viszont óriási küzdeni tudásról tettünk tanúbizonyságot az elmúlt bajnokin és a nagy támogatást jelentő hazai közönségünkkel meg szeretnénk lepni ellenfelünket. Biztos, hogy minden erőnkre és maximális koncentrációra lesz szükség, hogy a 3 pontot itthon tartsuk, de ezen leszünk ezt ígérhetem!

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét egy remek erőkből álló csapathoz látogatunk, amely nagyon veszélyes támadósorral rendelkeznek. Ettől függetlenül mi ugyanazon az úton szeretnénk tovább haladni, amit az elmúlt időszakban elkezdtünk. Maximális fegyelemmel, hozzáállással és alázattal akár a három pontot is elhozthatjuk Mándokról.

Vásárosnamény (12.)-Nyíregyháza II. (5.)

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – A Mátészalka ellen egy-két ember hozzáállásával nem voltam elégedett. Remélem, hogy morálisan tudjuk rendezni a sorokat, kíváncsian várom milyen produkcióval rukkolunk elő hazai pályán.

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Hétről hétre készülünk és csak előre tekintünk, de azért a játékosoknak megemlítettem, hogy az előző bajnokságban aktuális ellenfelünk mindkét mérkőzésen pontokat vett el tőlünk. Az idei szezonra mindkét csapat kissé átalakult, de erre a hétvégére is úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk.

Kemecse (3.)-Nagyhalász (16.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Egy hét pihenő után ugyanúgy készülünk, mint az eddigi mérkőzéseinkre.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Ha van csapat, amely szisztematikusan, türelemmel fel van építve, akkor az a Kemecse. Már tavasszal is említettem, hogy bárki ellen győzelmi eséllyel lépnek pályára, viszont az akkori hektikus szereplésük mára a nyugalom szigetére érkezett, amely letisztult játékban nyilvánul meg. Készülünk tisztességgel, úgy vagyunk a bőrünkkel mint az oroszok a gázzal: nem adjuk olcsón.

Nyírmeggyes (15.)-Újfehértó (1.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Túlzás nélkül mondhatom, hogy a megye első osztály legjobb állományával rendelkező csapata látogat hozzánk. A jobbnál is jobb teljesítmény kell nyújtanunk a pontszerzés érdekében.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Ha a múlt heti hozzáállást és játékot sikerül Nyírmeggyesen is pályára vinnünk, akkor tovább gyűjthetjük pontjainkat.

Vasárnap

Ibrány (14.)-Csenger (8.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Hazai pályán számunkra nagyon fontos lenne a győzelem. Ettől is lesz nehéz, de bízom a rendelkezésre álló játékosokban, hogy meg tudják oldani a feladatot.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Szeretnénk az idegenbeli mérlegünkön javítani. Bízom benne, hogy Ibrányban felnövünk a feladathoz és „pontosan” térhetünk haza.

Balkány (13.)-Nagyecsed (10.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – Ezen a héten sokat beszélgettünk a játékosokkal azokról a hibákról, amelyek mostanában előfordultak védekezésünkben. Emellett még a fiataloknak sokkal jobban fel kell nőniük a feladathoz, mert az kevés lesz, amit eddig nyújtottak. Bízom benne, hogy hétvégén a legjobb arcát fogja mutatni a társaság, mert ahhoz, hogy ebben az erős mezőnyben elérjük célunkat, többet kell nyújtani hétről hétre.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk.

Kállósemjén (6.)-Tarpa (2.)

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Nyáron edzőmérkőzést játszottunk a Tarpával, van törleszteni valónk velük szemben. Emellett szeretnénk kijavítani a múlt heti botlásunkat, ennek szellemében készülünk vasárnapra.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Két nagyon jó csapat találkozója lesz ez. Mi a saját játékunkat fogjuk játszani és minden megteszünk annak érdekében, hogy győztesen távozzunk.

Nyírbéltek (9.)-Nyírbátor (11.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Már vártuk ezt a mérkőzést, mert földrajzilag ez szomszédvári meccsnek számít. Kevesen leszünk hétvégén, de akik ott lesznek mindent meg fognak tenni a sikerért. Bízom benne, hogy egy jó mérkőzésen örömöt okozunk szurkolóinknak.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Már mindenki várja a vasárnapi meccset, mert múlt hétvégén nem játszottunk. Úgy gondolom, hogy a csapat nagy akarattal, hozzáállással fog pályára lépni a szomszédvári derbin, az otthon erős Nyírbéltek ellen.