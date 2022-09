– A labdarúgást azért játsszuk, hogy gólokat szerezzünk, eddig mi szereztük a legtöbb találatot a bajnokságban. Jól is kezdtük a mérkőzést, rögtön az elején betaláltunk és utána is volt lehetőségünk, hogy megszerezzük a következőt – kezdte lapunk érdeklődésére Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. Természetesen az ellenfél is a pályán volt, aki a rossz rajt után fokozottan készült erre a találkozóra. 2002-es kettes, vagy annál idősebb játékosok közül kilencet is bevetett ellenfelünk edzője, sőt olyanok is visszajátszottak, akik eddig nem játszottak a második számú csapatukban – tette hozzá a szakvezető, majd visszatért a mérkőzésre. – Az első félidő vége kiegyensúlyozott volt, akkor megvoltak a helyzeteik nekik is. Szünet után azonban sikerült rájuk erőltetni az akaratunkat, szép gólokat lőttünk, összességében megérdemelten nyertünk – zárta Kocsis János.

A rétköziekkel ellentétben a Sényő-Carnifex FC a DEAC vendégeként úgy szenvedett vereséget, úgy még gólt sem rúgott. Az Imrő László, Fiumei Viktor által edzett gárdának ez volt az idényben a negyedik olyan mérkőzése, amelyen érintetlen maradt soros ellenfelük kapuja. A hajdúsági egyetemi csapatot a harmadik vonalban szokatlanul sokan, közel ezerötszázan biztattak, amely láthatóan feldobta őket.

– Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés – szögezte Fiumei Viktor, a sényői edződuó egyik tagja. – A hazaiak sokkal jobban és élesebben kezdték a találkozót, elég hamar vezetést szereztek. Mi nagyjából a 20. percbe érkeztünk meg a mérkőzésbe, onnantól kezdve tetszetősen futballoztunk, egyenlíteni azonban nem tudtunk. A játékrész végén egy szögletből növelték előnyünket, amely demoralizálta a társaságot. Szünetben megpróbáltuk felrázni a társaságot, de negyedóra elteltével ismét szöglet után kaptunk egy gólt, amellyel végleg el is dőlt a három pont sorsa – elevenítette fel a találkozót Fiumei Viktor. – Tudtuk, hogy jobb csapat a DEAC, mint amit a tabella mutatott, ettől függetlenül nekünk határozottabban kellett volna játszanunk. Mert amíg veszélytelenek vagyunk a kapura, addig nem lehetnek vérmes reményeink.

Vasárnap a Sényő a BVSC-t fogadja, míg a Kisvárda II. Füzesgyarmatra látogat.