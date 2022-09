Az mondják a kapusokra is, hogy olyanok, mint a minőségi bor. Minél idősebb, annál jobb. Talán ez igaz a 44 éves Simon Andrásra is, aki még mindig aktív tagja a Kisvárda NB II.-es csapatának. András Fehérgyarmaton ismerkedett meg a sportág alapjaival, ahol kiváló pedagógusok kezei között pallérozódott.

– Tízévesforma lehettem, mikor először fogtam kézilabdát a kezembe, olyan testnevelő tanáraim voltak, mint Falcsik Miklós, aki később edzőm is lett, de sokat tanultam Borzon Györgytől és Petermann Istvántól – elevenítette fel a kezdeteket a cerberus. – Először csak kóstolgattam a sportágat, aztán komollyá vált a dolog, 16 évesen már bemutatkozhattam az NB I/B-ben.

– Főiskolai tanulmányaimat követően Sárospatakra igazoltam, ahol sikerült begyűjteni pár NB II.-es bajnoki címet. Lett volna lehetőségem magasabb szinten is űzni kedvenc sportágamat, de inkább a tanulást választottam, a kézilabda pedig megmaradt hobbinak.

Simon András a sárospataki évek után visszatért Fehérgyarmatra, majd Mátészalkán játszott az NB II.-ben, aztán megnősült, és ismét sárospataki mezt öltött, 2007-ben pedig alapítója volt a kisvárdai férfiklubnak.

– A kézilabdát szerető helyiekkel, többek között Nagy Kálmánnal, Major Tamással, Major Attilával összefogva teremtettük meg a kisvárdai férfi kézilabda alapjait. Természetesen a ranglétra aljáról indultunk, először a megyei bajnokságba neveztünk, azt megnyerve jutottunk fel az NB II.-be, amelynek azóta is a tagjai vagyunk. Az elmúlt években sok szép helyezést értünk el, és rengeteg közös élményünk van.

András nem csak a pályán aktív, tagja a klub vezetőségének, a férfiszakág utánpótlásáért felelős, emellett az U13-as csapat edzője is. A sportág szeretetével már fiait is megfertőzte, a 11 éves Botond és a 14 éves Zsombor is kézilabdáznak. Szabadidejében sem tud elszakadni a sportágtól, évek óta rendszeresen részt vesz a kölni négyes döntőn, a Veszprém Arénában pedig szinte állandó helye van.

– Még akkor kezdtünk el járni Kölnbe, amikor Nagy László a Barcelona csapatkapitánya volt, nagy kedvencem azonban a Veszprém. Az elején még baráti társasággal jártunk, manapság ez inkább családi program, voltunk Európa-bajnokságon, világbajnokságon is, de Veszprémbe szinte már hazajárunk.

A Veszprém csütörtökön a PSG ellen játszotta a szezon első Bajnokok Ligája-mérkőzését, Simon András természetesen a helyszínen szurkolta végig a mérkőzést. A végén pedig egy közös szelfit is készített egyik kedvenc kapusával, Vladimir Cuparával, aki három hetest is hárítva bizonytalanította el a francia csapat sztárjait.

– Óriási hangulat volt, szinte felrobbant az aréna, ilyenkor libabőrös lesz az ember karja. Úgy felpörgeti az az atmoszféra, hogy utána nehéz elaludni. A közönség is átérezte a találkozó jelentőségét, és végig a csapat mellett volt.

Simon András a végén azt is elárulta, hogy egyik nagy kedvence Sterbik Árpád, maiak közül pedig Cupara személyisége áll hozzá a legközelebb.