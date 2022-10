A Női Röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjében kedden az NB I.-es Jászberény vendégeként lépett pályára a Fatum Nyíregyháza. Jól kezdtek a mieink, és bár a játszma elején még tartotta a lépést a hazai csapat a Fatummal, a játékrész felénél már nyolc pont volt az előny. Végül 18 perc alatt nyerte a szettet a Nyíregyháza.

A folytatásban sem vett vissza a tempóból Leonidasz Gaitanakisz csapata, már a második játszma elején elhúzott ellenfelétől, és biztosan nyerte ezt a felvonást is. A harmadikban több helyen is változtatott a nyírségiek vezetőedzője, de a pályára lépők is remekül teljesítettek, és biztosan hozták a harmadik szettet is.

A mieink érvényesítve az osztálykülönbséget, végül kevesebb mint egy óra alatt 3:0-ra nyerték a párharcot, és továbbjutottak a Magyar Kupában.

A Nyíregyháza az Extraligában vasárnap azt az UTE-t fogadja, amelyet szeptember közepén a hazai rendezésű Fatum Property Kupa elődöntőjében legyőzött.

Jászberény-Fatum Nyíregyháza 0:3 (-12, -11,-12)

Nyíregyháza: Leban 14, Cepni, Cicic 4, Belova 6, Lászlop 6, Karaoglu 5. Csere: Tóth F., Nyikolajcsuk (liberók), Kovács-Francesco 2, Jurdza 8, Ambulija 10, Rufin-Martinez 1, Török 2, Földi. Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.