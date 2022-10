Mint arról már augusztus végén beszámoltunk, a korábban bejelentett öt érkező játékos mellett Akijama Nacumi leigazolásával vált teljessé a Kisvárda Master Good SE kerete. A japán szélső a nyári alapozás alatt érkezett Kisvárdára próbajátékra és munkájával, valamint a felkészülési mérkőzéseken mutatott játékával meggyőzte a szakmai stábot, így a rétköziek 1+1 éves szerződést kötöttek a balkezes játékossal. A japán válogatott kapitánya hazájában a Hokkoku Bank játékosa volt, amellyel az előző idény végén bajnoki címet ünnepelhetett. Az 1975-ben alapított klub minden mérkőzését megnyerve végzett a pontvadászat élén.

Az szinte már természetes, hogy minden élvonalbeli csapatban jó pár légiós keresi kenyerét, a külföldi játékosok azonban főleg Európából érkeznek, más kontinensről csak elvétve. Magyarországon a Fehérvár vállalt úttörő szerepet japán légiósok igazolásával, korábban Juki Tanabe és Isitate Majuko játszott a koronázóváros női csapatában a Kisvárda jelenlegi edzője, Bakó Botond kezei alatt. A csapatnak jelenleg is van légiósa a felkelő nap országából, tavaly nyáron igazolták a japán válogatott irányítóját, Mana Ohjamát. Férfiaknál jelenleg egy japán játékos pattogtat az élvonalban, a 22 éves Enomoto Juga a Kecskemétet erősíti.

Akijama Nacumi hamar a Kisvárda Master Good SE meghatározó játékosává vált, a szakmai stáb nyugodt szívvel bízza rá a büntetők elvégzést. A biztos kezű játékost a kisvárdai publikum is hamar a szívébe zárta. Első mérkőzésén a Győr ellen öt kísérletéből mindössze egyet hibázott el, az MTK ellen hibátlanul büntetőzött, mind a hét lehetőségét gólra váltotta, emellett a mezőnyből is négyszer betalált, így 11góljával oroszlánrész vállat a sikerből. A Kisvárda színeiben eddig 22 gólt dobott, amellyel vezeti a házi góllövőlistát.

Ide igazolása előtt természetesen kikérte válogatott társa véleményt.

– Beszélgettem Mana Ohjamával, aki részletesen beszámolt az itteni tapasztalatairól. Biztatott, hogy bátran jöjjek, jót tesz majd nekem a váltás, sokat fogok fejlődni. Azt is tudtam, hogy edzőnk már dolgozott japán játékosokkal, ezért bíztam benne, hogy megérti a kultúránkat és hamar megtalálja a módját annak, hogy minél zökkenőmentesebb legyen beilleszkedésem – mondta Akijama Nacumi, aki azt is elárulta, hogy Magyarországon teljesen más az edzésmunka és a mérkőzések, mint Japánban.

– Itt sokkal rövidebbek, viszont annál intenzívebbek a tréningek, így több időnk marad a regenerálódásra és a magánéletre is. A mérkőzések sokkal fizikálisabbak, dinamikusabbak és a játékosok is termetesebbek, erősebbek. Ami otthon könnyebben ment, azért itt sokkal jobban meg kell harcolnom, ezzel azonban nincs problémám, mert küzdő típus vagyok.

Nem csak a játék és az edzések miatt volt a kisvárdai szerződés nagy változás az életében, hanem az is, hogy egy metropoliszból egy tizenhatezer lakosú kisvárosba csöppent.

– Annak ellenére hogy rövid ideje vagyok itt, már otthon érzem magam, kicsi a város, de kedvesek az emberek, pár hét után már ismerősként köszöntek rám az utcán, ami jólesett. Teljesen felvettem az itteni ritmust, berendezkedtem, ebben nagy segítségemre voltak csapattársaim, akik nagyon nyitottak felém.

Az életstílus mellett a japántól eltérő ízeket is meg kellett ismernie, szoknia, de már van kedvenc magyar étele is.

– A gyorsételek itt is ugyanolyanok, mint Japánban, hiszen sztenderdek alapján készülnek, ezeket azonban kerülöm, hiszen élsportoló vagyok és fontos a tudatos táplálkozás is. Nyitott vagyok az új ízekre, kóstolgatom a magyar ételeket, ismerkedem a számomra új ízekkel és eddig a töltött paprika ízlett a legjobban.