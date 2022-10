Hétvégén csak a férfiaknál rendeztek fordulót az NB II-ben. A Nyírbátor megye derbit nyert a Fehérgyarmat ellen, az Újfehértó KSZSE tisztességesen helyt állt a bajnokesélyes Mezőkövesddel szemben. A Tiszavasvári az Acélvárost látta vendégül és nagyon közel volt a bravúros győzelemhez, a KIsvárda pedig magabiztosan hozta el a két pontot Kazincbarcikáról.

Nyírbátor-Fehérgyarmat 36-28 (16-8)

Nyírbátor, 100 néző, v.: Katona, Konyári. Nyírbátor: Felföldi – Vasas 7, Gubó 4, Mészáros 1, Bor 7, Tamás 3, Szedlacsek 9/3. Csere: Gadnai (kapus), Albecz 4, Varga R., Lapos 1, Kolozsvári, Láng. Edző: Falcsik Miklós. Fehérgyarmat: Both – Papp, Pánczél 3, Siket T. 8, Czeglédi P. 4/4, Gaál 2, Fekete 7. Csere: Tóth (kapus), Czeglédi B., Varga L. 3, Péter, Balogh, Somlyai, Zsoldos, Diószegi 1. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek 3/3, illetve 4/4.

Falcsik Miklós: – Gratulálok a csapatnak. Keményen dolgoztunk a héten, ennek meg is lett az eredménye. Úgy gondolom, hogy a játék minden elemében felülmúltuk a Fehérgyarmatot.

Varga László: – Átlövő és kapusteljesítmény nélkül sehol sem lehet mérkőzést nyerni.

Újfehértó KSZSE-Mezőkövesd 16-27 (7-11)

Újfehértó, 80 néző, v.: Kiu G., Kiu T. Újfehértó: Bihari – Vizi 1, Imre 2, Barabás 7, Pál 2, Nyeste, Horváth 1. Csere: Bakó 1, Halmos 1, Miski, Bécsi 1. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 6, illetve 2perc. Hétméteresek: –, illetve 1/0.

Bécsi János: – A héten betegségek és sérülések miatt csökkentett létszámban edzettünk, amely a végjátékban ki is jött. Dicséret illeti a csapatot, mert 50 percig jól tartotta magát a bajnokesélyes ellen.

Kazincbarcika-Kisvárda 28-35 (12-16)

Kazincbarcika, 150 néző, v.: Kovács, Széles. Kisvárda: Simon – Nagy 9, Csendes 7, Kovács, Radojevics 6/3, Ruzsinszki 4, Veres 5. Csere: Hostisóczki (kapus), Csatlós, Jenei, Kis 1, Revák, Király, Kapdos, Petykó 2, Vass 1. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 10, illetve 14 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 4/3.

Türk Ferenc: – Kicsi hiányérzetem van, a jó játékunk csak nyomokban jelentkezett. A győzelem idegenben mindig nagyon értékes és örülünk is minden pontnak. Gratulálok a srácoknak, mert amit elterveztünk három hete, azt teljesítettük.

Tiszavasvári-Acélváros 26-26 (14-15)

Tiszavasvári, 150 néző, v.: Rácz, Rigó. Tiszavasvári: Boczák – Bencze 2, Csikós, Kelemen, Feind 2, Szűcs 9/3, Gazdag 3. Csere: Balogh B., Molnár (kapusok), Erdős 1, Balogh D., Ötvös N. 4, Orosz 1, Sóvágó, Krisztián 4. Edző: Hadas Sándor. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/1.

Hadas Sándor: – Gratulálok a csapatnak, mert óriásit küzdött a mérkőzésen. Többször felálltunk vert helyzetből.

További eredmények: Balmazújváros-DVTK 28-39 (12-18), Hajdúböszörmény-DEAC II. 38-35 (21-18).