Az élvonalbeli bajnokság 13. fordulójának nyitómérkőzésén péntek este a Mezőkövesd vendége volt a Kisvárda Master Good. Kuttor Attila az Újpest elleni kezdő tizenegyét küldte a pályára, A Kisvárda viszont négy helyen is változtatott a Debrecen elleni kezdőjén. A védelem jobb oldalán az öt sárga lapos Hej és Kravcsenko helyett Melnik és az idényben másodszor Széles kapott helyet, Asanit a Debrecenben győztes gólt szerző Navrátil váltotta, míg a sérült Mesanovic helyett Ilievszki kezdett.

A matyóföldiek az edzőváltást követően legyőzték a Ferencvárost, legutóbb az Újpest ellen is három pontot szereztek, így joggal reménykedtek az eredményes folytatásban. Kuttor Attila az egyesület honlapján nem is kertelt, hazai pályán győzelmet várt csapatától. Másképpen gondolta ezt a Kisvárda, a kezdősípszót követően rögtön magához ragadta a kezdeményezést, nagy nyomás alá helyezte a hazaiak kapuját. Alig pár perc alatt Makowski, Kovacic, majd Ötvös is megszerezhette volna a vezetést, miközben a Mezőkövesd a félpályáig is alig jutott el. Az első negyedóra után szorítása után levegőhöz jutott a Mezőkövesd, a játékot azonban továbbra is a vendégek irányították, türelmesen passzolgatva építgették támadásaikat, igazi dinamika azonban hiányzott ezekből. A néha meglóduló hazaiak elsősorban a kisvárdai védelem bal oldalát tették próbára. Csendes mederbe folydogált a játék, nem volt túl nagy iram, amely a hazaiaknak kedvezett. Kezdett unalomba fulladni a találkozó, a maroknyi Kisvárda szurkoló azért lelkesen buzdította övéit. A félidő hajrájában Camaj kísérletei okoztak némi izgalmat, de mind a két lövése messze elkerülte a kaput, majd a másik oldalon Drazsics durrantott alaposan fölé. Gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a felek. A folytatásra változatlan összeállításba futottak ki a felek. Az első félidő elejéhez hasonlóan ezúttal is Kisvárda akarata érvényesült, ezúttal azonban ezt gólra is tudták váltani, Ilievszki szerezte meg a vezetést. Az északmacedón támadónak ez volt az idénybeli második gólja, érdekesség, hogy az elsőt is a Mezőkövesd ellen szerezte, a két csapat augusztusi találkozóján a Várkerti Stadionban. Megélénkült a játék, a bekapott gól felébresztette a hazaiakat, néhány veszélyes támadást vezettek. Nem sokkal később büntetőhöz jutott a Kisvárda, amelyet Camaj végzett el, lövését az olasz kapus azonban bravúrral hárította. Ahogy lenni szokott, a kihagyott büntető megbosszulta magát, a Mezőkövesd két cseréje összehozta a hőn áhított gólt: Lakvehelian beadását Bobál Gergely fejelte a hálóba. Asani a végén még eldönthette volna a mérkőzést, lövését Piscitelli nagy vetődéssel hárította. A hosszabbításban aztán a felugró Karnyicki bal karjával sodorta ki a labdát a saját tizenhatosáról, a jogos büntető azonban elmaradt. Így maradt a döntetlen, amellyel a játék összképe alapján a hazaiak lehetnek elégedettebbek.

Mezőkövesd Zsóry FC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1000 néző, v.: Csonka (Vígh-Tarsonyi, Arady)

Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai, Pillár, Lukic, Vajda – Cseri (Brtal, 78.), Karnyicki, Babunszki (Lakvehelian, 78.), Besirovic (Kis, 72.) – Molnár (Bobál G., 72.), Drazsics (Schmiedl, 90.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Kisvárda: Hindrich – Melnik, Széles, Kovacic, Leoni (Peteleu, 50.) – Karabeljov, Ötvös – Navrátil (Asani, 77), Makowski, Camaj (Vida, 77.) – Ilievszki. Vezetőedző: Török László.

Gól: Ilievszki (54.), illetve Bobál G. (80.).

Percek, események

54. perc: Camajtól indult az akció, aki balról, a 16-os elől ívelt át a másik oldalra, Navrátil az alapvonal közeléből egyből középre játszotta a labdát, amely megpattant Pilláron, a középen helyezkedő Ilievszki pedig 4 méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt. 0–1.

65. perc: Kállai az jobb oldalon az alapvonalnál buktatta Camajt, amelyért büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögé a sértett állt, jobb alsó sarokba tartó lövését Piscitelli szögletre öklözte.

80. perc: Vajda indította A bal szélen Lakveheliani vette át Vajda indítást, majd a 16-os sarkától középre ívelt, Bobál Gergely pedig Szélest megelőzve 11 méterről a jobb felső sarokba fejelt. 1–1.