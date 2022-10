A Fatum-Nyíregyháza szombaton magabiztos győzelemmel kezdett a női Extraligában, melyet követően a csapat már a keddi Jászberény elleni kupamérkőzésre hangol.

A MÁV Előre SC – ST.Solar elleni 3:0-ás sikert követően a héten előbb a Magyar Kupában Jászberényben vendégszerepelnek a lányok, majd vasárnap a bajnokságban az Újpest ellenében végre a hazai bemutatkozásra is sor kerül.

– A bajnoki rajt minden csapat számára nehéz, különösen ha idegenben kell játszani – idézte Leonidasz Gaitanakisz vezetőedzőt a klub honlapja. – A szombati napon nagyon jól reagáltunk az ellenfél nyomására. Különösen az első szettben, amikor nagyon jó volt a blokk-védekezésük, de megtaláltuk a megoldást, és megnyertük az első játszmát. A második és a harmadik szettben remekül nyitottunk, és ennek is volt köszönhető a győzelem. Gratulálok a lányoknak, de a jó rajt után már előre tekintünk, hiszen a héten két újabb találkozó vár ránk, előbb a Magyar Kupában Jászberényben, majd hazai pályán az Újpest ellen az Extraligában.

A Magyar Kupa selejtezőjének legizgalmasabb meccsét éppen Jászberényben játszották le, ahol a hazaiak csak aranyjátszmában tudták legyőzni az Eötvös DSE sorát, ezzel eldőlt, hogy a jászsági klub lesz majd a Nyíregyháza ellenfele a nyolcaddöntőben, ahol a továbbjutás mindössze egyetlen összecsapáson dől el.

– Sokban különbözik egy éles bajnoki mérkőzés egy felkészülésitől, így talán érthető módon egy kicsit izgultunk a székesfehérvári meccs elején, sok hibával játszottunk, ráadásul kissé meg is lepett minket az ellenfél a jó védekezésével. Örülünk, hogy végül 3:0-ás győzelmet arattunk, ezzel érvényesítve a papírformát. Nem sok időnk maradt azonban a pihenésre, hisz kedden már a kupában szereplünk, ahol egyértelműen a győzelem és a továbbjutás a cél. Vélhetően ezúttal több játékos is lehetőséget fog kapni a keretből, hisz sűrű a program, vasárnap már újabb Extraligás találkozó vár ránk, hazai pályán fogadjuk az első fordulóban szoros vereséget szenvedő Újpestet – mondta lapunk megkeresésére Lászlop Alexandra, aki 2018 óta erősíti a center poszton a csapatot.

Női Extraliga, 1. forduló: MÁV Előre SC-ST.Solar–Fatum-Nyíregyháza 0:3.

További eredmények: MTK Budapest-Vasas Óbuda 1:3, UTE-Szent Benedek RA 2:3, Swietelsky-Békéscsaba-KNRC 3:0