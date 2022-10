Az elmúlt két fordulóban hét gólt jegyzett csapat a toronymagasan legeredményesebb gárda ellen. Ezek alapján arra lehetett számítani, hogy sok gól születik a Nyíregyháza Spartacus és az MTK összecsapásán. Az sem volt kérdés, hogy melyik gárda várhatta jobb hangulatban a hétközi mérkőzést, hiszen a Sényőn játszó hazaiak rossz idénykezdet után négy bajnoki óta veretlenek voltak, míg a találkozót listavezetőként váró fővárosiak egymás után kétszer is kikaptak az NB II-ben.

Ha már látványos meccset vártak a nézők, a csapatok nem is tétlenkedtek, azonnal egymásnak estek, a középpályát szinte teljesen kihagyva gólra törően játszottak, igaz, a kapusoknak nem volt sok feladata. A vendégeknél Bognár István minden helyzetből próbálkozott, de többnyire blokkolták lövéseit, Futács Márkó pedig nagyon egyedül volt elöl. A Spartacus jó védekezése azért is bravúr, mert Jánvári Gábor korai kiválásával elfogytak a védői, kényszerűségből a középpályás Csősz Richárd állt be. A magabiztosan futballozó hazaiak akciói a legtöbb esetben Pantovics Nikolától indultak ki, passzaival rendre veszélyt teremtett.

Jobb nyíregyházi kezdés után tizenöt perc elteltével az MTK vette át az irányítást, a gólt mégis a Szpari szerezte egy jó kontra végén. A kék-fehérek az ezt követő percekben pontatlanabbá váltak, majd még a szünet előtt egyenlíthettek volna, ám találatukat Antal Péter játékvezető les miatt érvénytelenítette.

A hazaiak jó szellemben jöttek ki a második félidőre, az eredmény őrzése helyett újabb gólra törekedtek, ami gyorsan meg is született (2–0). Bognár György hármascserével próbálta felrázni az övéit, de csapatában nem volt erő és kreativitás, idővel pedig egyre idegesebbé is vált.

Az utolsó harminc percben egyik csapat játékában sem volt benne a gól, hiszen a Nyíregyháza kontrollálta a meccset, az MTK akart volna, de nem tudott helyzetet kialakítani a stabilan védekező piros mezesek kapuja előtt.

A 2–0-s végeredmény azt jelenti, hogy a Spartacus a múlt hétvégén még második Gyirmót után a listavezetőt is legyőzte, ezzel folytatta a zárkózást a középmezőny elejéhez, míg a bajnokság elején verhetetlennek tűnt budapestiek zsinórban a harmadik bajnokijukat veszítették el.

LABDARÚGÓ NB II, 10. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 2–0 (1–0)

Sényő, 400 néző. Vezette: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Garai Péter)

NYÍREGYHÁZA: Fejér – Szokol, Baki, Gengeliczki, Jánvári (Csősz, 30.) – Márkus, Sigér Á. – Farkas B. (Artner, 83.), Pantovics (Pekár, 77.), Gresó (Szerető, 83.) – Novák Cs. Vezetőedző: Huszák Géza

MTK: Somodi – Varju, Szépe, Nagy Zs., Medgyes (Nagy B., 80.) – Biben (Juhász, 57.), Mezei – Bognár I. (Zsóri, 74.) – Futács, Németh K. (Kovácsréti, 57.), Lehoczky (Kovács M., 57.). Szakmai igazgató: Bognár György

Gól: Gresó (29.), Farkas B. (52.)

Percek, események

29. perc: Pantovics lapos indítása eljutott Gresóhoz, a támadó egyedül törhetett kapura, s bár később utolérték, 5 méterről, kissé balról jobbal kilőtte a kapu hosszú alsó sarkát. 1–0

45. perc: Németh fantasztikusan forgatott át Medgyesnek balra, a középpályás nagy sprinttel kapura vezette a labdát, csel után a kapuba lőtt, ám a kapus előtt álló Futács lesen volt.

52. perc: Márkus külsővel tekert a tizenhatoshoz üresen érkező Farkashoz, aki egy állítás után 8 méterről, középről jobbal a jobb alsóba lőtt. 2–0