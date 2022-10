Sűrű a nyíregyháziak programja, ráadásul igen nehéz meccsekkel teli a hét, hiszen szerdán a Szolnokkal játszottak, szombaton pedig Szombathelyen folytatják a bajnokságot. Nem segíti a Cápák helyzetét, hogy három vereség után kell a címvédő Falcóhoz utazni, ugyanakkor az Olajbányász ellen olyan játékot nyújtottak (87–81-re kaptak ki), amire lehet építeni.

A Vas megyei gárda az elmúlt években meghatározó alakulata a magyar kosárlabdának, az előző idény bajnokcsapata ugyanakkor jelentősen átalakult, hiszen hat válogatott játékosból Váradi Benedek, Benke Szilárd, Somogyi Ádám és Golomán György is távozott nyáron. Nemzeti együttesünk csapatkapitánya, Keller Ákos és az NB I. egyik, ha nem legjobb magyar játékosa, Perl Zoltán még mindig a szombathelyieket erősíti, mint ahogy Borisz Barac is. A szerb mellé négy új légiós érkezett.

Az átalakuló csapat ebben a szezonban is esélyes a bajnoki címre, emiatt is meglepő, hogy legutóbb hazai pályán kikapott a Kaposvártól. A váratlan vereséget szerdán nagy győzelemmel feledtették, a Bajnokok Ligájában ugyanis megverték a spanyol Murciát. Azon a meccsen többen is remek teljesítményt nyújtottak, de Perl mindenki közül kiemelkedett 29 pontjával.

A feladat tehát nem egyszerű, de a Cápák motiváltan készültek a szombati, idegenbeli összecsapást.

– A Falco sikerélmény után várja a meccset, hiszen a Murcia ellen magabiztos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában. Ha eredményben nem is, a mutatott játék alapján nekünk is pozitív volt a kép a héten – fogalmazott Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – A bajnokság elején megmutattuk, hogyan nem szabad kosárlabdáznunk, a legutóbbi hazai mérkőzésen pedig azt, hogyan kell és hogyan szeretnénk játszani. Ezt kell tovább vinnünk és erre kell építenünk a továbbiakban.

Hasonlóan vélekedik Szobi Dániel csapatkapitány is.

– A Szolnok ellen biztató játékot mutattunk, csapatként harcoltunk – mondta el a nyíregyháziak rutinos játékosa. – Magunkat okolhatjuk, amiért elveszítettük a mérkőzést, mert a végén hibákat vétettünk. Megmutattuk, hogy egy Szolnok kaliberű csapattal is pariban lehetünk. Hozzáállásban is javultunk, ezt szeretnénk átmenteni szombatra, amikor a szezon talán legnehezebb meccsét vívjuk, hiszen a bajnokság legerősebb csapatával idegenben játszunk. Mondhatni, teher nélkül lépünk pályára, de szeretnénk folytatni azt a mentalitást, amit szerdán mutattunk, és ha úgy alakul, akár meglepetést is szereznénk.