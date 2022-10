A 2020–2021-es NB II-es labdarúgó idény 37. fordulóját a Vasas és a Nyíregyháza is motiváltan várta. A szabolcsi megyeszékhelyre listavezetőként érkezett fővárosiak adott esetben az utolsó előtti játéknapon bebiztosíthatták volna az osztályváltást, míg az akkor öt mérkőzés óta nyeretlen, a feljutásra esélytelen Szpari szépen akart búcsúzni a lebontás előtt állt stadionjától. Nem tisztünk megítélni, hogy melyik motiváció volt erősebb, az viszont biztos, hogy a hazaiak nagy meglepetésre 2–0-ra győztek, az angyalföldi gárda pedig végül harmadik helyen végzett, így lemaradt az NB I-be jutásról.

Ennél is nagyobb szenzáció lett volna, ha kedden, a Magyar Kupa 4. körének nyitómeccsén is a hazaiak nyernek, hiszen ami 2021 májusában nem jött össze a Vasasnak, sikerült véghez vinni a következő bajnoki évadban, így már élvonalbeli gárdaként utazhatott Sényőre, a másodosztályban hektikusan teljesítő Spartacus ideiglenes otthonába, hogy kiharcolja a legjobb tizenhat közé jutást.

A várakozásoknak megfelelően a Vasas a kezdetektől többet birtokolta a labdát, helyzetet is alakított ki, de az első huszonöt percben nem tudott igazán nagy fölénybe kerülni, sőt, a Spartacusnak is volt veszélyes lövése, amin rajta kellett lennie Dombó Dávidnak. A vendégek a huszonkilencedik percben könnyebbé tehették volna a mérkőzést maguknak, hiszen Deutsch Bence szabálytalansága után tizenegyest kaptak, ám Radó András mellé lőtte a büntetőt. Az elpuskázott lehetőség feldobta a nyíregyháziakat, előbb Gresó Mátyás, majd Márkus Attila lövését hárította Dombó.

A fővárosi gól így is összejött a szünet előtt: szép összjáték után Szivacski Donát lövését a gólvonaltól másfél méterre álló Zimonyi Dávid juttatta a kapuba. A hazai játékosok és szurkolóik lest reklamáltak, Kovács Imre játékvezető videobíró híján hosszasan diskurált asszisztensével, majd megadta a gólt (0–1).

A második félidőben megélénkült a meccs, a Szpari idővel egyre ígéretesebb támadásokat vezetett, feljebb is tolta védekezését, aminek meg is lett az eredménye, Gresó Mátyás labdaszerzés után 17 méterről nagy gólt lőtt (1–1). Kiegyenlített játék mellett közeledtünk a hajrához. Ha azt nem is állítanánk, hogy záporoztak a lehetőségek, mindkét kapusnak volt feladata. A 81. percben aztán Nagy Sándor tehetetlen volt, Ihrig-Farkas Sebestyén tökéletes beadását Otigba Kenneth hét méterről a kapuba lőtte (1–2). Noha a Spartacus a folytatásban is hajtott az egyenlítésért, nem tudta megakadályozni a Vasas továbbjutását.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 4. kör

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS–VASAS FC 1–2 (0–1)

Sényő, 400 néző, vezette: Kovács Imre (Tóth II. Vencel, Szert Balázs)

NYÍREGYHÁZA: Nagy S. – Farkas B. (Sigér Á., a szünetben), Szokol, Baki, Deutsch (Jánvári, a szünetben) – Csősz, Márkus (Szerető, 74.) – Pekár, Artner (Pantovics, 56.), Gresó (Novák Cs., 78.) – Kovács Á. Vezetőedző: Huszák Géza

VASAS: Dombó – Ódor (Otigba, 65.), Szivacski, Iyinbor (Hidi P., 60), Cipf – Hidi M. (Berecz, 65.), Márkvárt – Ihrig-Farkas, Vida M. (Novothny, 78.), Radó (Géresi, 60.) – Zimonyi. Vezetőedző: Kondás Elemér

Gólszerző: Zimonyi (0–1) a 44., Gresó (1–1) a 60., Otigba (1–2) a 81. percben