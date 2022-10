Az elpuskázott lehetőség feldobta a nyíregyháziakat, előbb Gresó Mátyás, majd Márkus Attila lövését hárította Dombó.

A fővárosi gól így is összejött a szünet előtt: szép összjáték után Vida Máté lövését a gólvonaltól másfél méterre álló Zimonyi Dávid juttatta a kapuba. A hazai játékosok és szurkolóik lest reklamáltak, Kovács Imre játékvezető videobíró híján hosszasan diskurált asszisztensével, majd megadta a gólt (0–1).

A második félidőben megélénkült a meccs, a Szpari idővel egyre ígéretesebb támadásokat vezetett, feljebb is tolta védekezését, aminek meg is lett az eredménye, Gresó Mátyás labdaszerzés után 17 méterről nagy gólt lőtt (1–1). A 25 éves támadó 2021 májusában is eredményes a Vasas ellen. A vendégek akkor azért érkeztek Nyíregyházára, hogy az NB II. utolsó előtti fordulójában bebiztosítsák a feljutásukat. Ez olyannyira nem sikerül akkor, hogy a Spartacus 2–0-ra győzött, az angyalföldiek pedig végül harmadik helyen végeztek. A keddi Gresó-bomba után felsejlett, hogy a nyíregyháziak idén is megtréfálják a budapesti piros-kékeket, ráadásul ezúttal még nagyobb csoda lett volna, ha Huszák Géza együttese nyer.

Kiegyenlített játék mellett közeledtünk a hajrához. A nyíregyháziaknál sorra álltak be azok a futballisták, akik képesek a támadásokat segíteni.

Ha azt nem is állítanánk, hogy záporoztak a lehetőségek, mindkét kapusnak volt feladata. A 81. percben aztán Nagy Sándor tehetetlen volt, Ihrig-Farkas Sebestyén tökéletes beadását Otigba Kenneth hét méterről a kapuba lőtte (1–2).

Noha a Spartacus a folytatásban is hajtott az egyenlítésért, nem tudta megakadályozni a Vasas továbbjutását. A bravúr tehát nem sikerült, ám a játék képe és az eredmény talán így is erőt adhat a Szparinak a sikeresebb bajnoki folytatáshoz.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 4. kör

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS–VASAS FC 1–2 (0–1)

Sényő, 400 néző, vezette: Kovács Imre (Tóth II. Vencel, Szert Balázs)

NYÍREGYHÁZA: Nagy S. – Farkas B. (Sigér Á., a szünetben), Szokol, Baki, Deutsch (Jánvári, a szünetben) – Csősz, Márkus (Szerető, 74.) – Pekár, Artner (Pantovics, 56.), Gresó (Novák Cs., 78.) – Kovács Á. Vezetőedző: Huszák Géza

VASAS: Dombó – Ódor (Otigba, 65.), Szivacski, Iyinbor (Hidi P., 60), Cipf – Hidi M. (Berecz, 65.), Márkvárt – Ihrig-Farkas, Vida M. (Novothny, 78.), Radó (Géresi, 60.) – Zimonyi. Vezetőedző: Kondás Elemér

Gólszerző: Zimonyi (0–1) a 44., Gresó (1–1) a 60., Otigba (1–2) a 81. percben