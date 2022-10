Az idényt fantasztikusan kezdő Kisvárda Master Good nem a legjobb formájában várja a soron következő NB I.-es találkozóját, hiszen egymás után három bajnokit veszített el, legutóbb ráadásul igen csúfos módon, 4–0-ra maradt alul az Újpest vendégeként. A klub vezetősége gyorsan rövidre zárta a találgatásokat, közzé tette, hogy nincs edzőkérdés és az is nyilvánossá vált, hogy Révész Attila újra sportigazgatói minőségében segíti az együttest.

– Sokat beszélgettünk a mérkőzést követő napokban Révész Attilával, érintettünk minden területet, ami a csapat háza táján esetleges felmerülő probléma lehet – mondta el lapunknak Török László vezetőedző. – Ezeket próbáltuk gyorsan lezárni, hétfőn már úgy tudtuk folytatni a munkát, hogy nincsenek kérdőjelek. Örülök neki, hogy nem húztuk-vontuk a problémákat. Jól teljesítettünk edzésen, hozzá kell tenni persze, hogy legutóbb sem volt előjele a rossz mérkőzésnek.

Ahhoz, hogy a Várda továbbra is az élmezőnyben maradjon, hazai pályán kötelező nyerni szombaton. Az újonc Vasas még nyeretlen, hat pontot így is szerzett már, ezzel utolsó előtti helyen áll. Az NB I.-ben jól ismert, korábbi válogatott futballistái is vannak. Dombó Dávid nyáron épp Kisvárdáról igazolt a fővárosiakhoz, idáig két élvonalbeli mérkőzésen védett, az eddigiek alapján az exszparista Jova Levente számít első számú kapusnak. Házi gólkirályuk öt találattal a nyáron hazatérő Holender Filip.

– Csak három vereségük van, amire azt mondhatnánk, hogy stabilak, viszont nincs még győzelmük. A Honvéd és az Újpest úgy várta a mérkőzést ellenünk, hogy korábban gyengébben teljesített, a Vasasra is mondhatjuk ezt. A továbbiakban nem szeretnénk segíteni a csapatokon, nem akarjuk, hogy a következő ellenfelünket is mi mozdítsuk el a veszélyzónából – tette hozzá a tréner.

A szakmai stábnak fejtörést okozhat, hogy az Újpest ellen kiállított Dominik Kovacic és Ötvös Bence eltiltás miatt nem léphet pályára. A védelmet lesz nehezebb összeállítani, hiszen ott Anton Kravcsenko sérülés miatt továbbra sem bevethető.

A két együttes tétmérkőzéseken a 2013–2014-es idényben találkozott legutóbb, akkor még az NB II.-ben. Idén is volt már ütközet a csapatok között, igaz, az csak felkészülési mérkőzés volt. A találkozó 2–2-es eredménnyel ért véget, a szabolcsiak góljait Driton Camaj és Rafal Makowski szerezték.

Labdarúgás: NB I., 10. forduló

Szombat, 17.00: Kisvárda Master Good–Vasas