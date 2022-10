Múlt hétvégén ijesztő jelenetek játszódtak le a Nyírbátor–Ibrány megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésen. A vendégek játékosa, Igor Udovik a pályán rohamot kapott, a mentők kiérkezésig már a jelenlévők elkezdték a 18 éves futballista ellátását. Az ibrányi egyesület elnökétől, Kulcsár Bélától megtudtuk, az Ukrajnából Magyarországra menekült fiatalember még kedden is kórházban volt, több vizsgálaton átesett, állapota stabil.

Sajnos ilyen, és ehhez hasonló, olykor életveszélyes esetek bármikor előfordulhatnak sportpályán.

Kvaka Árpádtól, az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazgatóságának vezetőjétől megtudtuk, a Magyar Labdarúgó Szövetség – 2018 tavaszától több ütemben – defibrillátor eszközbeszerzési pályázatot hirdetett önkormányzatok és amatőr egyesületek számára azzal a céllal, hogy támogassa az amatőr csapatok életmentő eszközeinek beszerzését, valamint hozzájáruljon megfelelő minőségű speciális eszközök biztosításához a játékosok és játékvezetők életvédelme érdekében. Az egyesületek, illetve önkormányzatok mindössze 5-10 százalékos önerő befizetésével juthattak hozzá ezen készülékekhez – 2018-ban 36, 2019-ben 48 darab, míg 2020-ban 31 nyertes MLSZ-es defibrillátor pályázat volt a megyében.

Az SZSZB Megyei Igazgatóság az életmentő készülékre pályázó egyesületek és önkormányzatok képviselői részére (pályázatonként minimum két főnek) „BLS” tanfolyamokat (basic life support) tartott Leveleken. A négyórás oktatást egy mentőtiszt tartotta a jelentkezőknek, ahol az eszméletlen betegek – mentőkig kiérkező – megfelelő ellátására és a félautomata defibrillátor készülék használatára oktatta őket. A 2020–2021-es idénytől kötelező minden futballpályán a defibrillátor megléte. A versenykiírás továbbá kimondja, hogy nem kezdődhet el a mérkőzés, ha a partvonal mellett nem áll rendelkezésre kellően felszerelt mentőláda, mentőtáska.

– Örömteli, hogy minden megyei pályán van defibrillátor készülék, és minden egyesületben legalább két olyan személy, aki elvégezte a BLS tanfolyamot – mondta el lapunknak Kvaka Árpád. – Ám a lélekjelenlét a legfontosabb, az, hogy abban a „sokkhelyzetben” ki az, aki a tanfolyamon tanultakat meri is alkalmazni! Előnyben vannak azok az emberek, akik polgári foglalkozásukból (rendvédelmi szervek, egészségügyi dolgozók) adódóan, rendszeresen részt vesznek életmentő tanfolyamokon, adott esetben a tudásukból vizsgázniuk is kell, sőt, vannak akik gyakorlatban is rendszeresen használják ezt a tudást. A megyei labdarúgók, és a megyei játékvezetők között akadnak rendőrök, tűzoltók és mentősök is szép számmal.

Az egyik ilyen játékvezető Homonai Péter, aki civil foglalkozásában mentőtechnikus.

– A játékvezetők nyári edzőtáborában tartok előadást a kollégáknak, amin az elsősegélynyújtás, újraélesztés, epilepsziás roham kezelése is téma. Megmutatom, mikor mi a teendő, ezt meg is fogadják, nem egyszer volt rá példa, hogy hasonló eset történt és tudtak segíteni – mondta el megkeresésünkre Homonai Péter.

– A legfontosabb, hogy azonnal hívjuk a mentőket! Amikor ők megjönnek, emelt szinten átveszik a segítségadást, de fontos, hogy addig is tudjuk, mit csináljunk, és kezdjük el azonnal az elsősegélyadást. Ha nem teszünk semmit, az a legnagyobb baj. Mondom a kollégáknak is, hogy sokak azonnal rátok néznek ilyen esetben, ha nincs ott egészségügyi személyzet, vagy megijednek a jelenlévők. Legyen lélekjelenlétünk, lépjünk oda, vizsgáljuk meg a beteget. Kell egy „vezér” ebben az esetben. Akinek van B-kategóriás jogosítványa, az elsősegélyadás alapjait tudja, ezt a tudást érdemes felfrissíteni.

Érdemes tehát a civil életünkben is felkészültnek lenni, ha megtörténik a baj, megelőzzük a tragédiát!