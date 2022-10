Lépésrőr lépésre haladnak

– Amikor májusban elkezdtük kialakítani a keretet, már akkor szem előtt kellett tartanunk a gazdasági változásokat, ez minket is érintett, de ezt elmondhatja az összes sportszervezet Magyarországon. Amikor edzőt választottunk, akkor egy olyan trénert kerestünk, aki épít a fiatalokra, és nem csak a magyar, hanem a külföldi tehetségekből is próbálja a legtöbbet kihozni. Úgy érzem egy jó elegy jött össze azzal, hogy van egy magyar magunk, tapasztalt légiósaink, és sok fiatalunk. A célunk az, hogy a top csapatok közé vezessük vissza a Fatumot. Nyilván ez nem megy egyik pillanatról a másikra, lépésről lépésre kell haladnunk, de az előszezon végén már voltak biztató jelek – mondta Dr. Mohácsi Máté, az Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, kőhalmi Richárd bemutatta az érdeklődőknek a stábtagokat és a játékosokat, ezt követően Leonidasz Gaitanakisz értékelte a felkészülést.

– Készek vagyunk, és izgatottan várjuk az első mérkőzést. Két hete készülünk teljes kerettel, hiszen akkor tért vissza az utolsó válogatott játékos a csapathoz. Anija Jurdza kisebb sérüléssel bajlódik, így kérdéses, hogy pályára léphet-e az első találkozón. Izgatottan várjuk a rajtot. Az előszezon során tudtuk, hogy a válogatott játékosok miatt hiányos lesz a keretünk, és bár az edzőmeccseknél nem az eredmény a legfontosabb, azért jó érzés volt nyerni múlt szombaton egy élcsapat ellen. (A Fatum Balatonfüreden, a Szent Benedek ellen nyert 4:1-re, a szerk.) Bízom a lányokban, hogy ezt a formát visszük tovább a hétvégén is – fogalmazott a Fatum Nyíregyháza vezetőedzője.

Minden nap fejlődnek

A csapat 120 edzéssel a háta mögött vág neki a szezonnak és a vezetőedzőnek komoly elvárásai vannak. – Olyan személyiségű és karakterű játékosokat iga­zoltunk, akik már a felkészülés során is bizonyították, hogy alkalmasak céljaink elérésére. Szeretnénk ­visszakerülni a topcsapatok közé, a bajnokságban és a magyar kupában a legjobb négy közé várom a csapatot – mondta Leonidasz Gaitanakisz.

Ami a nemzetközi kupaszereplést illeti, a görög szakember elmondta, hogy ugyan nem ismerik még a CEV Kupa ellenfeleiket, de ott is cél a továbbjutás.

– Nagyon fiatal, ambiciózus csapat jött össze a nyáron, mindenki motiváltan százalékot nyújtva dolgozik. Minden nap fejlődünk, minden nap tanulunk valami újat így bizakodva kezdjük meg a bajnokságot – mondta a csapatkapitány, Tóth Fruzsina.

A Fatum Nyíregyháza szombaton Székesfehérváron, a MÁV Előre SC-ST Solar vendégeként kezdi meg bajnoki menetelését.

A csapattal kapcsolatos hír még, hogy eldőlt, hogy a Jászberény lesz a mieink ellenfele a Magyar Kupában, miután a visszavágón 3-1-re legyőzték az Eötvöst. Az első meccset a hajdúságiak nyerték ilyen arányban, így aranyszett döntött, melyben 15-11-re a berényiek diadalmaskodtak. A találkozót október 25-én 17 órától rendezik Jászberényben, és egy meccsen dől el a továbbjutás.

BB