A hétvégén rendezték meg az értelmi fogyatékkal élők egyesített kézilabda bajnokságának első, úgynevezett divízionáló versenyét Győrben.

– Szövetségünk anyagi segítséget nyújtott a Rejtett Kincseknek abban, hogy eljussanak a nyugat-magyarországi helyszínre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség is elkötelezett a fogyatékkal élők sportja iránt, éppen ezért vállaltuk át a nyíregyházi egyesület útiköltségének finanszírozását – mondta dr. Tordai-Vágó Ilona, a szövetség elnöke.

A nyíregyházi csapat végül három szűk vereséget szenvedett, de a 14 csapatos mezőnyben így is a második divízióba nyert besorolást. A csapat edzője Mócsán Katalin, a csapatvezető pedig Tarnavölgyi Gergely volt a győri versenyen. A mérkőzéseket megtekintette Kuczora Csenge válogatott kézilabdázó is, akivel a nyíregyháziak egy közös fotóra is összeálltak.

Divíziók:

I.csoport:

Türr I. - Baja

Türr II. - Baja

Balla I. - Pápa

Csefosz SE - Szigethalom

II.csoport:

Bárczi Homok - Tiszaföldvár

Staféta DSE - Győr

Rejtett Kincsek – Marso TCE - Nyíregyháza

III.csoport:

Balla II. - Pápa

Kézenfog Alapítvány - Kömlőd

Esély SE - Győr

IV.csoport:

Hársfa - Budapest

Hársfa Prizma - Budapest

Tempo - Tordas

Csalogány - Budapest