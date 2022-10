Az Oroszlány–Nyíregyháza összecsapás tipikusan az a mérkőzés, amelyen mindkét csapat azt gondolhatja: melyik meccsen nyerne, ha nem ezen?!

Mint ismert, a Blue Sharks öt vereséggel indította az idényt, így az NB I./A utolsó helyéről várja a folytatást. A mérleg valóban nem rózsás, de hozzátehetjük, igen erős sorsolással nyitottak a Cápák, papírforma alapján csak a legutóbbi, Paks elleni mérkőzést bánhatják, hiszen reális esély volt a győzelemre.

Az OSE a Körmend elleni bravúrral nyitotta a bajnokságot, majd elképesztő módon, 106–39-re kikapott az Alba Fehérvár vendégeként. A történelmi mélységből nem tudott gyorsan kilábalni, a következő játéknapon kikapott a Honvédtól is. A 39 és a 62 dobott pontos meccs után 101-et szórt a Kaposvárnak és le is győzte a somogyi riválist, múlt szombaton viszont ismét csak 62 egységig jutott Sopronban, ahol vereséget szenvedett.

– Az Oroszlány a bajnokság egyik leginkább kétarcú csapata, hiszen otthon száz pont felett dobva a Körmendet és a Kaposvárt is megverte, ugyanakkor több meccsen is hatvan pont környékén maradt – mutatta be az ellenfelet Pethő Ákos, a Hübner Nyíregyháza BS vezetőedzője. – Nagy erősségük a tranzíciós játék és a hárompontos dobás, a ligában a legtöbb triplakísérletük nekik van. Kulcsfontosságú lesz, hogy limitáljuk az eladott labdáink számát, illetve dobásaink után hogyan szervezzük meg a lerohanás elleni védekezést. Ilyenkor fegyelmezetten be kell tartanunk, hogy ki mehet a lepattanóért és kinek kell visszazárni.

A Blue Sharks az utóbbi időben egyre jobb formát mutat, mondhatni, csak a győzelem hiányzik.

– A srácok ezúttal is jól dolgoztak a héten, viszont ezt meccsen is meg kell mutatni – szögezte le a tréner. – Több lábon kell állnunk, a palánk alól és a kispadról érkező játékosoktól is több pontra van szükség, továbbá nem engedhetünk annyi támadólepattanót, mint a Paks ellen.

Hosszú ideig ez lesz az utolsó meccse a nyíregyházi­aknak, hiszen válogatott szünet következik, majd november 19-én folytatódik a bajnokság.