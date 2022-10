Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 9. forduló

Ibrány–Nagyhalász 5–0 (2–0)

Ibrány, v.: Pethő.

Ibrány: Tóth – Bégányi (Pápa), Mező (Kiss), Nagy, Kállai, Zubora, Szikszay (Blága), Jeddi, Kecskeméti (Bészély), Horváth (Sustyák), Buka. Edző: Kató István.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Tóth L., Tóth G., Kató, Kölcsi, Korsoveczki (Bajusz), Simon (Kerekes), Rőth, Borbély, Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Nagy, Jeddi, Bégányi, Szikszay, Buka. Ifi: 0–6.

Kató István: – Dicséret illeti a csapatot, minden játékosom megdolgozott az első győzelmünkért. A Nagyhalásznak további sok sikert kívánok!

Nagy Lajos: – Gratulálok az ibrányi csapatnak, további sok sikert a Nagyhalásznak!

Balkány–Kemecse 1–2 (0–1)

Szakoly, v.: Hegedűs.

Balkány: Szalánczi – Kerecsen, Fodor (Ungvári), Selymes, Tóth (Jóni), Haller, Vasas, Tőkés, Németi, Molnár, Pallai. Edző: Mirgai László.

Kemecse: Kopasz – Boda (Szilágyi), Majoros (Mészáros G.), Ádám, Törő (Mészáros M.), Phrakonkham, Kovács, Hokk Á., Balogh (Bárdos), Hokk B., Sándor. Edző: Resán Attila.

Gól: Pallai, illetve Balogh, Sándor. Ifi: 7–0.

Mirgai László: – Ez már a második olyan hazai meccsünk, amikor nem a csapatok döntik el a mérkőzés kimenetelét, hanem a játékvezető. Harminc éve ismerem Hegedűs sporttársat, de ilyen felkészületlenül még egyszer sem vezetett mérkőzést. A kilencvenedik percben letaposták a játékosomat, ő pedig továbbot intett, holott még a vendégek is megmondták, hogy ez tizenegyes volt. Szégyellem, hogy mostanában mindig a játékvezetők nyúlnak bele a mérkőzésbe. Lehet, hogy jobban járnánk, ha csak borsodi sporik vezetnék a hazai meccsünket, mert óriási csalódás nekem mostanában az, amit művelnek ellenünk a szabolcsi játékvezetők.

Resán Attila: – Borúra derű.

Kállósemjén–Nyírbéltek 2–1 (2–0)

Kállósemjén, v.: Füleki.

Kállósemjén: Ovszijenko – Marozsán, Törtei, Szabó (Vass), Danó (Gyulai), Fodor (Tóth), Pekk, Hamza (Páll), Lakatos B., Lakatos L. (Lakatos J.), Kornutjak. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Nyírbéltek: Körmös – Ricsei, Bákai, Szabó Á., Szabó S., Gyarmati, Hóhágyi, Kerekes (Kóka M.), Fleisz, Sárga Zs. (Sárga B.), Jónucz. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Hamza 2, illetve Fleisz.

Gáll László: – Egy jó Bélteket fogadtunk hazai pályán, ahogy ezt sejtettük is. Viszont a végeredmény nagyobb különbséggel is végződhetett volna, mert a helyzeteinket nagyon szépen kidolgoztuk, gólt azonban csak kettőt tudtunk rúgni. Gratulálok a csapatnak, köszönjük a közönségünk biztatását! Ezt a győzelmet édesapám 76. születésnapjára ajánlja a csapat, aki a kezdőrúgást is elvégezhette.