Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 9. forduló

Vásárosnamény–Nyírbátor 0–2 (0–1)

Vásárosnamény, v.: Bíró.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Bátyi, Vereytsi, Berec (Illés), Szabó R., Deskó, Nagy (Deák), Kopor, Barta (Újvári), Orosz. Edző: Unchiás Rémusz.

Nyírbátor: Borkó – Czerula (Magyar), Kovács, Nagy (Török), Szabó M., Sőre, Bakó, Lukács (Medve), Barka, Sitku (Erdei), Hegedüs. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Géci, Bakó.

Unchiás Rémusz: – Kicsit olyan érzésem van, mintha átok ülne rajtunk, sokadik mérkőzést bukjuk el úgy, hogy a lepattanó labdából öngól lesz. Végig támadtunk a második félidőben, viszont sajnos nem tudtunk gólt szerezni.

Erdei Zoltán: – Gratulálok a csapatnak! Amit az öltözőben megbeszéltünk, betartották a játékosok. Úgy indultunk neki, hogy biztos védekezésből lepünk pályára – természetesen a támadást nem feladva. Ezt megvalósítva megérdemelt győzelmet arattunk.

Mátészalka–Csenger 2–0 (0–0)

Mátészalka, v.: Dobos.

Mátészalka: Szilágyi – Szabó, Szántó (Magyari), Hevele (Szokolai), Lyáh (Drabik), Huszti, Gergely M. (Farkas), Bodó, Gergely B., Budaházi (Csáki), Fejes. Edző: Kiss Tamás.

Csenger: Sass – Popovics, Csorvási, Jónás (Katona), Oláj (Szedlacsek), Barcsay, Nyéki, Osváth, Gaál (Lengyel), Mészáros, Bence. Edző: Barcsay István.

Gól: Bodó, Huszti.

Kiss Tamás: – Amit elterveztünk, azt teljesítettük, három pont megszerzése volt a célunk, ezért jár a gratuláció a csapatnak!

Barcsay István: – Sajnos nem tudtunk felnőni a feladathoz, ilyen teljesítménnyel nem lehet pontot vagy pontokat szerezni!

Nyírmeggyes–Nagyecsed 1–1 (0–1)

Nyírmeggyes, v.: Goneth.

Nyírmeggyes: Schupler – Nagy, Török, Domokos (Murányi), Éles, Batizi Pócsi, Máté, Ács, Szondi (Gönczör), Molnár, Hadadi. Edző: Kovács László.

Nagyecsed: Sarkadi Zs. – Sarkadi G., Nyíregyházi, Pócsi, Bulyáki A., Kóka S. (Bulyáki B.), Kóka R., Terdik (Hadházi), Urbin, Erdős, Rácz. Edző: Kósa József.

Gól: Török, illetve Pócsi.

Kovács László: – Sajnos a játékosaim nagyon későn hitték el, hogy ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. Nem jól sáfárkodtunk a helyzeteinkkel, a végé örülni kellett az egy pontnak. További sok sikert a Nagyecsed!

Kósa József: – Borzasztóan rossz mérkőzés volt, az utolsó utáni helyzetből gólt kaptunk, ezzel egyenlített a hazai csapat, mi viszont ismét elszúrtuk a felzárkózási lehetőséget.

Mándok–Tarpa 0–0

Mándok, v.: Kondor.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Ari (Listván), Köblös, Koszta, Gyüre, Baglyos, Lakatos, Molnár, Jánvári, Cservenyák (Lusánszki). Edző: Dolhai Máté.

Tarpa: Zenikov – Zayka, Dolináj, Hilka, Romanchuk (Pryhoda), Barta (Kobály), Motychka (Kostik), Kofel, Herman, Savkin (Bodan), Lohvinchuk. Edző: Bubis Iván.

Dolhai Máté: – Az első félidei langyoskodás után, megint jobb második félidő jött. Mondhatnám, igazságos döntetlen született, volt itt is-ott is nagy helyzet. Azonban a játékvezetés mellett nem tudok elmenni szó nélkül… Nem itt, a megyei első osztályban kellene megtanulniuk a szabályokat. Főleg nem olyan meccsen, amin amúgy is szikrázó a játék. Mindenesetre sok sikert neki a továbbiakban, remélem, korrekt értékelést kap és legalább ő tanul belőle. Nekünk sajnos ez már elúszott és joggal mondhatom, az egyértelmű tizenegyes be nem fújása után, hogy vastagon benne van. Lehet, jó lenne végigjárni a ranglétrát, mert a mezt nem elég felvenni.

Bubis Iván: – Nagyon jó iramú mérkőzésen csak a gólok maradtak el. Mindkét csapat előtt voltak helyzetek, de ez a nap a kapusoké volt. Mindkét csapat rászolgált egy pontra.

Nyíregyháza–Újfehértó 0–2 (0–0)