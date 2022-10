Harmadik idegenbeli mérkőzésén is súlyos vereséget szenvedett a Hübner Nyíregyháza BS. A 108–83-as végeredmény nem néz ki jól, de azt már előre lehetett tudni, hogy a címvédő Szombathely otthonában nem a Cápák az esélyesek. Az sem segítette a Blue Sharks helyzetét, hogy a Falco hatalmas önbizalommal várhatta a szombati találkozót, ugyanis a sárga-feketék múlt szerdán a Murciát is 104 pontig jutva győzték le a Bajnokok Ligájában.

– Csalóka kicsit a sok kapott pont, mert a Falco extrán dobott – értékelt Pethő Ákos vezetőedző. – Lehetett volna keményebb a védekezésünk, de a Szombathely kvalitásait dicséri, hogy nagyon nehéz helyzeteket is értékesített. A száznyolc kapott pont persze így is sok. Pozitívum, hogy jól tartottuk magunkat az elején, a második negyedben viszont volt egy megborulás, az eldöntötte a mérkőzést. Próbáltunk kapaszkodni, a harmadik negyedet jól is kezdtük, de nem tudtunk már közelebb jönni. Cowels és Brown együtt tizenötből tíz hármast dobott, előbbi nehezeket is bedobott még akkor, amikor szorosabb volt a meccs, utóbbi pedig hibátlanul tüzelt.

A Hübner nagyon nehéz meccsekkel kezdte a bajnokságot, innentől jönnek azok a mérkőzések, amiken nagyobb győzelmi eséllyel léphet pályára. Az első javítási lehetőség pénteken jön, amikor a Paks lesz a vendég a Continental Arénában.