Már szombaton elutazott Gyirmótra a Szpari, a másodosztályú focibajnokság kilencedik körében vasárnap létek pályára a felek. A legutóbbi gyirmóti kiruccanást 1-0-ás győzelemmel zárta a nyíregyházi együttes. A sérültek, Vass Patrik és Adamcsek Máté mellett újabb maródi volt, mégpedig Papucsek Barna. A kispadra ült viszont a legújabb szerzemény, azaz Pekár László.

Dinamikusan kezdett a Gyirmót, öt perc alatt három szögletet is elértek, igaz eredmény nélkül. A kilencedik perben a sárgában játszó hazai Helembai Márk és a fehérben pompázó Farkas Bendegúz összefejeltek. Mindketten a földre kerültek, a játék percekig állt, mert a hazai játékost kellett a gyepen ápolni. Végül hordágyon tették be a pályára érkezett mentőbe és cserélte. Farkas folytatta a játékot.

Úgy tűnt, az este megfogja a hazaiak, ám nem így történt és a tizenötödik percben Medgyes Zoltán bal oldali beadását követőn Herjeczki Kristóf 10 méterről lőtt a kapuba. Nem sokáig örülhettek a vendéglátók, mert a közeli győrben nevelkedő Novák Csanád, azaz Colos lecsapott Kovács Milán rossz hazaadását hat méterről a kapuba passzolta (1-1). A harmincadik percben Farkas nagy helyzetben lőtt mellé, majd Gresó Mátyás szabadrúgása suhant el a jobb sarok mellett.

Kiegyenlített volt a játék, így kissé váratlanul jött az újabb hazai gól. Szegi Vince jobb oldali beadása után a nem éppen hórihorgas Medgyes 8 méteres, földről felpattanó fejese a kapu jobb oldalában kötött ki. (2-1). És még nem volt vége, mert az első félidő ötperces ráadásából kettő ment el, amikor Sigér Ákos jobb oldali beadása után Pantovics Nikola közelről a kapuba sodorta a labdát. (2-2) fejelte.

Szünetben nem cseréltek a csapatok, a hazaiak támadtak többet, ám negyedóra sem kellett, hogy előnybe kerüljön a Szpari. Novák cselezte be magát balról a tizenhatoson belülre, majd 14 méterről, jobbal a kapuba tekert. (2-3). Lüktető volt a játék, a hazaik cserékkel frissítettek, a nyíregyháziak pedig visszább álltak és bíztak egy jó kontrában.

Aztán Huszák Géza is elkezdett cserélni, frissítette a csapát és ezzel is igyekezett megtörni a hazaiak lendületét. A hazaiak nyomtak és egyszer a kapufa is velünk volt. Nem sokkal később ismét Szpari-mezben lépett pályára Pekár László.

A gyirmótiak aligha ilyen eredményt képzeltek el, hiszen másodikként fogadták a tizenötödik nyíregyháziakat. Pontozásos sportág esetében lehet, hogy jobban jártak volna, ám a fociban az számít, hogy ki szerez több gólt. Ez most a Szpari javára döntött, és összességében nem érdemtelenül szerezték meg a három pontot Novák Csanádék, akit a ráadásban lecseréltek, hogy megtapsoltassák a maroknyi nyíregyházi drukkerrel.

Labdarúgó NB II., 9. forduló

Gyírmót FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 2–3 (2–2)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 618 néző, v.: Derdák (Kulman, Nagy)

Gyírmót:: Rusák – Szegi, Hudák, Csörgő, Helembai (Nahirnij, 12.) – Nagy (Berki, 63.), Vass (Soltész, 79.), Kovács M. – Herjeczki (Kovács D., 79.), Pethő (Simon, 63.), Medgyes. Vezetőedző: Csertői Aurél

Nyíregyháza Spartacus:: Nagy. – Szokol, Baki, Gengeliczki, Jánvári – Márkus, Sigér, Farkas B., Pantovics (Pekár, 79.) – Gresó (Szerető, 74.), Novák (Csősz, 92.). Vezetőedző: Huszák Géza

Gól: Herjeczki (15.), Medgyes (38.), ill. Novák Cs. (17. és 59.), Pantovics (45+2.)