Az elmúlt hét végén a különböző korosztályos bajnokságokban pályára léptek a kisvárdai Várda Labdarúgó Akadémia, valamint a Nyíregyháza Spartacus csapatai. Ami a várdaiakat illeti, a korosztályuk élvonalában szereplő öt csapat közül kettő nyert, kettő veszített egy pedig döntetlennel zárt. A Szpari fiataljai három győzelem mellett egyszer kikaptak.

A prímet Pradlik Csaba vitte aki az U 14-esknél négy gólt szerzett a vendég tarjániak ellen. Szintén négyszer talált a mezőkövesdi kapuba az U13-soknál a kisvárdai Roman Vajdics, az U12-eseknél pedig Kostiantyn Kulik.

U19. Alapcsoport, 4. forduló

Bene Ferenc LA–Várda LA 2–0 (2–0)

Várda LA: Popovics – Zizics (Lukecsa, 91.), Barabás (Racskó, 66.), Osztrusko, Poludnjak, Szirota, Rózsa S. (Kozacsuk, 56.), Ténai (Jene, 56.), Babics, Bokor M., Ésik (Kapott, 56.). Edző: Csernijenko Ruszlan. Gól: Varga A. (38.), Csonka P. (43.)

Csernijenko Ruszlan: – Tanulságos mérkőzést játszottunk a Kaposvár ellen. Az első félidőben két pontrúgásból két elkerülhető gólt kaptunk, miközben a támadójátékunk nem volt igazi, nem volt éles, azok a kis lehetőségek, amelyek előttünk adódtak, ki is maradtak. A második félidőben szerkezetet váltottunk, jobb is lett a játékunk is, több helyzetünk is volt, ha nem is nagyok, de ez egy ilyen mérkőzés volt, nem tudtunk akkor sem betalálni, így a Kaposvár megérdemelten nyert. Sajnos előrefelé gyengén muzsikáltunk.

Nyíregyháza Spartacus-Budai FC 2-0(1-0)

Spartacus: Harman - Balogh (Juhász), Chrien, Konzili, Garda (Áncsán), Szabó (Virányi), Cseh (Varga), Szopkó (Spisák), Horváth, Forgó, Nagy D. Vezetőedző: Lengyel Roland. Gól: Cseh (22.), Varga (86.).

Lengyel Roland:- Végig fölényben játszottunk. Több jó egyéni teljesítmény is volt a mai napon. Próbáltuk minél nagyobb százalékban birtokolni a labdát, felépíteni a játékot. Többször az ellenfél védelmi vonala mögé tudtunk kerülni. A 16-oson belül, viszont jobb döntéseket kell hozni, vagy precízebb technikai megoldásokra van szükség ahhoz, hogy egyénileg és csapatszinten is előrébb tudjunk lépni.

U17. Kiemelt csoport, 5. forduló

Várda LA–Mol Fehérvár FC 2–2

Alapcsoport, 5. forduló

UTE-Nyíregyháza Spartacus 0-2 (0-1)

Spartacus: Barancic-Kovács – Kárpátfalvi, Tóth, Kozák (Pók), Márton (Urr), Turóczi (Lakóczi), Hári, Czimer (Lupsa), Halász, Bertók, Ur. Vezetőedző: Gyurovics Zsolt. Gól: Czimer (20.), Lakóczi (81.)

Gyurovics Zsolt: - Jól kezdtük a mérkőzést, az első perctől kezdve magasan védekezve nyomás alatt tartottuk a hazai csapatot. Több ígéretes lehetőségünk volt a gólszerzésre, ezekből sikerült egyet értékesíteni. Ebben a játékrészben rögzített helyzetekből is veszélyesek voltunk az Újpest kapujára. A hazai csapat inkább kontrázott, kapusunk egy alkalommal szépen hárított. A második félidőben már többet birtokoltuk a labdát, kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, az Újpest támadásait szervezetten, fegyelmezetten védekezve meg tudtuk akadályozni, a játékosok jól kisegítették egymást. A csere játékosok jól szálltak be a mérkőzésbe, frissen mozogva új lendületet adtak a csapatjátékunknak. Kapusunk egy ellentámadás során extra mozdulattal hárítani tudott egy bal oldalról érkező lövést. Meghatározó jelenete volt a mérkőzésnek. Támadásainkban mindig benne volt az újabb a gólszerzési lehetőség, de elpuskáztuk őket. A 81. percben viszont egy szép egyéni teljesítmény és egy higgadt befejezéssel növelni tudtuk előnyünket. Kidolgozott játékhelyzet volt, amit gólra váltottunk. Az utolsó 10 percben növelhettük volna góljaink számát. Csak dicsérni tudjuk a játékosok hozzáállását a mai mérkőzésen. Megérdemelten szereztük meg a három pontot.

U16. Kiemelt csoport, 5.forduló

Várda LA–Pécsi MFC 1–0 (1-0)

Gól: Siksai (2.)

U 15. Kiemelt csoport, 3. forduló

Várda LA–Vasas Kubala Akadémia 0–4

Alap csoport, 4. forduló

Nyíregyháza Spartacus-Szeged 0-2 (0-1)

Spartacus: Ress - Polyák, Henkel, Molnár N. (Selymes), Molnár B. Szabó (Kovács), Bagoly, Melich, Jóbi (Szabovcsik), Bába (Kranyik), Csubák (Sándorfi). Vezetőedző: Papp Ákos.

U14. Kiemelt csoport, 3. forduló

Vasas Kubala Akadémia–Várda LA 2–0 (1–0)

Várda LA: B. Herc – Osztroha (Oláh K., 72.), Fidler (Torma, 72.), Fodor Á., Budaházi (Gombkötő, 74.), Szarvas, Nagy M., Birov (Harsányi L., a szünetben), Táth, Kis R. (Borimszkij, 74.), Szencsenkov. Edző: Révész Csaba. Gól: Juhász M. (40. és 72.)

Révész Csaba: – A vereség ellenére azt kell mondanom, voltak a mérkőzésnek olyan pillanatai, amikor szorossá tehettük volna az eredményt. Megint kiderült viszont, hogy van mit tanulnunk ebben az osztályban. Ilyen csapatok ellen kijönnek azok. a hibák, amelyek máskor nem. Dolgozunk tovább, és igyekszünk kijavítani a hibákat.

Alapcsoport, Kelet, 5. forduló

Nyíregyháza Spartacus-Salgótarján 16-0 (6-0)

Spartacus: Dudás - Majoros(Király), Villás, Kondor, Mátyás(Szenes), Uray(Böszörményi), Takács(Pradlik), Novák, Juhász, Kosztyu, Kiss. Vezetőedző: Szaffián Szabolcs. Gól: Pradlik (4), Szenes , Uray 3-3, Kondor, Juhász , Böszörményi 2-2.

U13. Északkelet, 5. forduló

Mezőkövesd–Várda LA 1–10 (0–1, 0–4, 0–8)

Várda LA: Székely – Suba, Szitnik, Helmeczi, Kertész , Gyarmati, Deniszov, Hadházi L., Dovbak. Csereként pályára lépett: Licz, Dovganics., Bakk, Vajdics. Edző: Deák Béla. Gól: Vajdics 4, Dovbak 2, Kertész Gy., Dovganics, Szitnik, Deniszov

Deák Béla: – Közepes színvonalú találkozón sajnos nem tudtunk olyan tempót diktálni mint a korábbi mérkőzéseinken, illetve sok technikai hibát vétettünk. Pozitívum, hogy a helyzeteinket viszont jó százalékban értékesítettük, és szereztünk néhány szép gólt is.

U12. Észak-kelet, 5. forduló

Mezőkövesd Zsóry FC–Várda LA 2–8 (0–3, 1–4, 1–8)

Várda LA: Bódi – Fedor, Grica, Sajtos, Takács, Kulik, Kapitány, Szpivák, Paronai. Csereként pályára lépett: Halász (kapus), Csendes, Bíró, Szombathy, Popovics. Edző: Oláh Levente. Gól: Kulik 4, Szpivák 2, Paronai, Takács.