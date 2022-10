Aki rúgott már lasztiba, tudja: a gól az gól! Bármilyen osztályban, gyepen, parkettán vagy homokban, netán salakon. Ezt igazán vallja Dávid Róbert, a megyei másodosztály Gémtech csoportjában listavezető Csengersima játékosa. A hivatalos pontvadászatokban egy híján négyszáz találatot jegyez, nem beszélve a kispályás tornákon szerzett gólokról. Vasárnap ötször mattolta a házigazda csekeieket.



A futsalban spíler

– Előbb úgy volt, hogy már Csekén megvan a négyszázadik, de aztán kiderült, hogy eggyel kevesebb a találat – kezdte érdeklődésünkre Dávid Róbert. – Sebaj, remélhetőleg majd két hét múlva Vámosorosziban a rangadón megszületik. Most hétvégén nem játszunk, mert elhalasztották a nagydobosi meccset. Visszatérve Oroszihoz, tavaly háromszor is eredményes voltam ott, és nyertünk is 4–2-re.

A krisztusi korban lévő gólerős játékos a nagypálya mellett igen otthonosan mozog a futsalban, a kispályás fociban és a strandfociban egyaránt. Imád játszani és leginkább megzörgetni a hálót.

– Valóban, a labdarúgás szinte minden válfaját szeretem, de leginkább a kispályát, a futsalt imádom, úgy vélem, igazából ott számítok spílernek – így Róbert.

Civilben a kedvesével

A temérdek találat közül bizonyára nem könnyű kedvenceket választani.

– Így igaz, nem könnyű, mert sok, számomra emlékezetes találat van. Hirtelenjében a 2020 szeptemberében, az akkor még Kelet-Magyarország csoportban a nyírbátori meccs ugrik be, amelyen két nagy gólt lőttem az első félidőben, végül 2–2 lett az eredmény – válaszolta a gólvágó.

Róbert a Beregszászi járáshoz tartozó Zápszonyban született, amely mintegy tíz kilométerre van a barabási határátkelőtől.

– Otthon kezdtem el focizni, aztán 2006-ban az ukrán élvonalban is pályára léptem a Zakarpatija Ungvár csapatában – folytatta a beszélgetést a focista. – Két év múlva Dunaújvárosba jöttem az NB II.-be, és a ligakupában játszottam. Aztán megszűnt a csapat, fociztam még a Beregvidékben is. Amit lehetett, Kárpátalján mindent megnyertünk (2010-ben bajnokság, téli kupa, ukrán amatőr kupa, szuperkupa, kárpátaljai kupa). Aztán 2017-ben a kárpátaljai magyar válogatottal voltam Cipruson, ahol ötödikek lettünk, ott Csank János volt akkor a szövetségi kapitány. Tíz éve kerültem a megyébe, elsőként Nyírmadára. Aztán jött Dombrád, ahol bajnok lettem és gólkirály, utána Tarpa. Volt egy gyöngyösi kitérő, ahol Csank János volt az edzőm, majd Mándok, Csenger volt az állomásom. Harmadik éve vagyok Csengersimán, és nagyon jól érzem magam.

Az Arsenal a nagy kedvenc

Róbert álmai csapatáról már lemaradt, bár gyakorta elképzelte, milyen lehet a kedvenc, az Arsenal mezében pályára lépni. Az előző bajnokságban még az is kétséges volt, hogy a simai szerelést felhúzhatja, mert a bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag.

– Öt hónapot ki kellett hagyni, ami szörnyű volt. Az első három meccsen rúgtam hat gólt, amikor itthon az Oroszi ellen megnyert mérkőzésen megsérültem, és kimaradt az őszi szezon további része. Debrecenben jártam kezelésre, nem kellett műteni. Gyógytornával felépítettem magam, tavasszal már visszatértem, és azóta szalag nélkül játszom. Remélem, még sokáig – így Róbert.