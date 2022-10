A válogatott szünetet követően közel három hét után hétközi mérkőzéssel folytatja bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. Karnik Szabináék csütörtökön az Érd vendégei lesznek.

Az elmúlt években Érden történtek a legnagyobb változások a kézilabda csapatnál, hiszen az anyagi átszervezések miatt gyakorlatilag távozott a rendre a bajnokság élmezőnyéhez tartozó együttes teljes játékoskerete.

Rutinos játékosokkal erősítettek

Az átalakított, megfiatalított csapat irányítását vezetőedzőként Horváth Rolandra bízták, akivel az idén szerződést hosszabbítottak, tehát folytathatja a két éve megkezdett, az élvonalbeli tagság megtartására irányuló munkát. A nyáron a csapat szakmai stábja és játékoskeretének nagy része együtt maradt, sőt néhány igazán rutinos kézilabdázó is csatlakozott a narancssárgákhoz. Hét év után visszatért Érdre Csiszár-Szekeres Klára, az FTC védekezőspeciálistája. Második gyermeke születését követően szintén Érden tért vissza Dávid-Azari Fruzsina. Rajtuk kívül érkezett még Csáki Zsófi (Algyő), Csapó Kyra (DVSC), Puskás Lilla (Kispest), Gerencsér Fanni (Győr). Nekik kell tehát pótolni a tavalyi szezonban eredményesen kézilabdázó Alexandra Vukajlovicsot, Szabó Kittit és Takács Cecíliát, akik alapemberek voltak, de a nyáron távoztak a csapattól. Az érdiek számára kulcsfontosságú mérkőzéssel kezdődött a bajnoki szezon, az újonc Nemzeti Kézilabda Akadémia otthonába látogattak, és óriási csatában 31-30-ra meg is nyerték az összecsapást. A következő két fordulóban a tabella élmezőnyéhez tartozó riválisokkal találkoztak, a Győrtől hazai pályán 35-22-re, a Mosonmagyaróvártól pedig idegenben 35-24-re kaptak ki, legutóbb pedig a Ferencváros vendégeként szenvedtek vereséget. Ezzel a mérleggel négy forduló után a tizenegyedik helyen állnak a tabellán.

– A Budaörs elleni mérkőzés nagy tanulsága, hogy 40 perc után nem szabad elhinni, hogy vége van a találkozónak, hatvan percig kell koncentrálni, kézben tartani az irányítást és megtartani a játékunk színvonalát – kezdte érdeklődésünkre Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Dolgozik bennünk a bizonyítási vágy, be szeretnénk bizonyítani, hogy az csak egy egyszeri negyedórás kisiklás volt. Sokat dolgoztunk, jó mentalitás jellemezte a lányok munkáját, amelyet a múlt heti edzőmérkőzésen is tapasztaltam. Bizakodóak vagyunk, nagy tartással, oroszlánként küzdve kell pályára lépnünk, mert annak meglehet az eredménye – zárta Bakó Botond.