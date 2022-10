Hétvégén a 11. fordulót rendezik a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban. A találkozók 14 órakor kezdődnek, kivéve a Mándok-Nagyhalász találkozót, amelyen a felek egy órával később kezdik meg a játékot. A Balkány–Kállósemjén mérkőzést pedig november 27-én rendezik.

Szombat

Vásárosnamény (11.)-Kemecse (2.)

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Véleményem szerint a megye legjobb formájában lévő csapata érkezik hozzánk. Nekünk viszont kozmetikáznunk az eddigi hazai teljesítményünket, ennek szellemében lépünk majd pályára.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Hazai pályán jól kontrázik a Namény, ezért megpróbáljuk összeszedetten, és kellő agresszióval kontrollálni a mérkőzést.

Ibrány (14.)-Nyírbéltek (6.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Ha a szerdai felfogásban megyünk ki a pályára, akkor annak eredménye pontokban is megmutatkozhat.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Ismét egy idegenbeli mérkőzés vár ránk. Sajnos sérültjeink száma nem csökken, hanem gyarapodik, ettől függetlenül jó mérkőzést szeretnénk játszani Ibrányban.

Nagyecsed (10.)-Nyíregyháza II. (1.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Ismét egy nehéz mérkőzés vár ránk, a tavalyi bajnokcsapat ellen. Mindent elkövetünk azonban a sikeres szereplés érdekében.

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – A legnehezebb idegenbeli mérkőzésünkre készülünk, ugyanis tudjuk, hogy a pálya talaja kombinatív játékra alkalmatlan. Ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni, rengeteg párharcot és fejpárbajt kell majd megnyernünk. Fizikálisan és mentálisan is a legjobbunkat kell nyújtani ezen a hétvégén.

Mátészalka (8.)-Tarpa (5.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Nemrégiben kupameccsen találkoztunk a Tarpával, amelyen bizonyították, hogy dinamikus társaság. Természetesen nekünk hazai pályán nem lehet más célunk, mint a három pont begyűjtése.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Múlt heti győzelemnek akkor lesz nagy értéke, ha most is győzni tudunk. Nem lesz egyszerű mérkőzés, hiszen a Mátészalka annál sokkal jobb csapat, mint ahol most tart. Nagyon jó mérkőzésre számítok, mert mindkét csapat játssza a focit. Ehhez adott lesz a pálya minősége is. Aki jó meccset szeretne látni az, annak ott a helye a lelátón.

Nyírmeggyes (16.)-Nyírbátor (7.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Nem szeretek kifogásokat gyártani, de egyelőre még azt sem tudom, hogy fog összeállni hétvégére a csapat. Ettől függetlenül mindent megteszünk majd, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Ha az elmúlt mérkőzéseken nyújtott teljesítményünket át tudjuk menteni szombatra, akkor egy nagyon jó találkozóra van kilátás.

Csenger (9.)-Újfehértó (3.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Az Újfehértó ellen mindig jó mérkőzést szoktunk játszani, remélem, hogy szombaton is így lesz. Örülnék, ha számunkra kedvező eredmény születne. Mindent megpróbálunk, bár lassan egy futsalcsapat létszámával lesz egyenlő a játékra alkalmas állományunk.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – A Csengerrel mindig sok gólos, izgalmas meccseket játszunk. Most sem bánom, ha sok gól lesz, csak eggyel többet tudjunk szerezni mint ellenfelünk. Nehéz mérkőzésre számítok, mert jó csapatnak tartom a hazaiakat és előreláthatólag több hiányzónk is lesz.

Mándok (12.)-Nagyhalász (15.) (15)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Az elmúlt hetek eredményei nem voltak túl fényesek finoman szólva sem, viszont amivel igazán baj van az a koncentráció és a hozzáállás. Olyan meccs következik amelyen a játékosoknak, csapatnak anyait-apait bele kell adni, meg kell mutatni milyen alázat és küzdeni tudás rejlik bennük. Ezt a hullámvölgyet megbeszéltük, hogy magunk mögött akarjuk hagyni, a győzelembe menekülve.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Manapság sok csapatnak nehéz egyről a kettőre jutnia. Mi Dungáékkal egy telefon után kapásból kettőről háromra jutottunk. A hab a tortán az lenne, ha szombaton ötről a nyolcra haladnánk. Úgy érzem ehhez nem elég, ha hármast dobunk a Gazdálkodj okosan társasjátékban, a kőkemény melót is el kell végezni: például felszántjuk a pályát... ha nem így, akkor úgy.