Mint az ismert, a Kisvárda Master Good az újonc Vasas elleni győzelmével lépett túl három mérkőzéses vereség sorozatán. Az élvonalbeli bajnokság 11. fordulójának nyitómérkőzésén a szabolcsiak a szintén újonc Kecskemét vendégei lesznek pénteken. Az előző pontvadászatban Jasir Asaniék teljesítményére kapták fel a fejüket a sportágat szeretők, úgy az aktuális kiírásban a „hírös” városiak produkciója előtt kell kalapot emelni. Az NB II.-ből feljutott alakulat eddig többek között legyőzte a Széktói Stadionban a Ferencvárost, legutóbb pedig a Szusza Ferenc Stadionból hozta el a három pontot és jelenleg 19 pontjával a Kisvárdát közvetlenül megelőzve a második helyen áll a tabellán. A két gárda eddig mindössze egyszer találkozott egymással, alig két éve, 2020. október 28-án Magyar Kupa mérkőzésen a Kisvárda Kecskeméten nyert és jutott be a legjobb harminckettő közé.

Külön pikantériája a találkozónak, hogy Kisvárda mestere, Török László ezer szállal kötődik az alföldi városhoz: 2006-tól 2018-ig dolgozott Kecskeméten, irányította az NB II.-es, majd NB I.-s csapatot vezetőedzőként, hét évig pedig az akadémia szakmai igazgatójaként tevékenykedett.

– Nemcsak edzőként dolgoztam ott, öt éves koromban költöztük Bajáról Kecskemétre, így játékos pályafutásomat is ott kezdtem el tíz éves koromban. Családom jelenleg is ott él, így ha van szabadidőm, oda utazok haza – mondta Török László. – Játékosként és edzőként sokat köszönhetek a városnak, azonban, ha 2018-ban nem menesztenek, nem biztos, hogy most a Kisvárda edzőjeként térhetnék oda vissza – tette még hozzá, majd rátér a mérkőzésre.

– A negyedik, ötödik forduló környékén sokan azt mondták, hogy az újoncot csak a kezdeti lendület viszi, amely azonban hamarosan megtörik. Én akkor is mondtam, hogy ezek nem kifutott eredmények, mert edzőjük, volt kollégám Szabó István nagyon felkészült szakember. Remekül meccsel, szinte minden négyzetméterét megkomponálja csapata játékának és jó érzékkel nyúl bele a meccsekbe is. Szinte ő a Kecskemét tizenkettedik játékosa. Csak nagyon koncentrált játékkal lehet ellenük esélyünk, mert a Kecskemét kevés helyzetét nagyon jó arányban értékesíti.

Az előző fordulóban a kisvárdai szakmai stáb nem számíthatott az Újpesten kiállított Dominik Kovacic-ra és Ötvös Bencére, valamint a sérült Anton Kravcsenkóra, a szakember elmondta, hogy ezúttal mindenki hadra fogható, egyedül a Vasas ellen az élvonalbeli csapatban debütáló Széles Imre küzd apróbb sérüléssel.

A csapat csütörtökön elutazott a mérkőzés helyszínére, pénteken délelőtt átmozgató edzéssel hangolnak az esti mérkőzésre.

11. forduló

Péntek

Kecskemét-Kisvárda Master Good 20

Szombat

ZTE-Paks14.45

BP. Honvéd-Puskás Akadémia 17

Vasas-Mol Fehérvár 19.30

Vasárnap

DVSC-Újpest 13.45

Mezőkövesd-Ferencváros 17.45