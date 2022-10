Újabb csavar van a magyar-szlovén salakmotoros bajnokságban. Mint ismert, a z első fordulót a nagyhalásziak április 23-án szerették vonal megrendezni. A szlovének kérésére elhalasztották és végül október 29-re írták ki. Ekkor a nagyhalászi klub kérte a verseny lemondását, mert nem volt lehetőség megfelelő színvonalú motorosok meghívására.

Aztán jött az újabb hír, miszerint vasárnap Krskóban - ahol a második forduló rendezték – a Matije Duha-emlékverseny is jelentó Krskó Kupa egyben a bajnokság negyedik, záróköre is lett volna. A krskói klub tervét a magyar szakszövetség elfogadta. Pénteken aztán kiderül, hogy a szlovén szövetség nem engedélyezte, hogy a vasárnapi emlékverseny bajnoki futam is legyen.

Ezt kifogásolta a krskói kub, amely levelében arról írt, hogy az emlékversenyt a tervek szerint megrendezik. Véleményük szerint a szövetség döntéséhez a lendvai klubnak is köze lehet, mert így az ő versenyzőjük Matic Ivacic a szlovén bajnok a a mögötte két pont hátránnyal álló krskói Nick Skorja és a ljubljanai Anze Grmek előtt.