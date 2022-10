Közel három hét után csütörtökön az Érd vendégeként folytatta a bajnokságot a Kisvárda Master Good SE. A hazaiak kezdték a mérkőzést és legfőbb gólfelelősük, Kopecz Barbara révén meg is szerezték a vezetést, ezt azonban Udvardi Laura egalizálta. Jó darabig ezen koreográfia szerint haladtak a csapatok, szinte minden támadásból gól született, a hazaiak megszerezték a vezetést, a Kisvárda pedig válaszolt rá. Kapusok közül Hadfi Gréta kapta el először a fonalat, három védést is bemutatott, ezt azonban nem tudták kihasználni társai, mert elöl dadogott a kezükben a labda. A Kisvárda annál inkább élt ezzel a lehetőséggel, a 11. percben Karnik Szabina találatával először mutatott vendégelőnyt az eredményjelző, amelyet Mérai Maja rögtön meg is duplázott. A hazaiak mestere, Horváth Roland nem is habozott tovább magához rendelte övéit. A rövid pauza után többször lehetősége volt a Kisvárdának növelnie előnyét, a helyzetek azonban kimaradtak. Fekete Bozsana két találatával előbb egyenlített az Érd, majd a vezetést is visszavette. Erre még Nikoleta Trunková válaszolt, aztán közel tíz percig nem láthatott újabb kisvárdai találatot az Érd Aréna közönsége, a hosszú gólcsendet Bouti Fruzsina törte meg. A szünetre kétgólos hazai előnnyel vonultak a felek. Fordulás után a Kisvárda rövid idő alatt ledolgozta hátrányát, a két szélső kamatoztatta gyorsaságát, előbb Sztamenics, majd Akijama talált be. A nagy akarásba azért csúsztak be hibák a támadásokba, de Nikoleta Trúnková két pimasz labdaszerzését követően ismét a Kisvárdánál volt az előny. Bouti Fruzsina találatát követően először volt három a különbség a két gárda között, majd Mátéfi Dalma védte Kopecz Barbara hetesét és a ritmust váltó vendégek pár perc alatt ötre hizlalták a különbséget. Nem volt azonban még vége a mérkőzésnek, az Érd még utoljára összekaptam magát és minimálisra csökkentette hátrányt. Akijama értékesített egy büntetőt, majd Kristina Graovác védte előbb Fekete, majd Csáki Zsófi lövését, a Kisvárda japán légiósának újabb találata azonban a győzelmet jelentette a Kisvárda számára. Ha nem is sziporkázó játékkal, de a szabolcsiak megszerezték a két pontot és ezúttal ez volt a lényeg.

Érd-Kisvárda Master Good SE 21-23 (12-10)

Érd, 800 néző, v.: Horváth, Marton.

Érd: Hadfi – Dávid-Azari 6/2, Ábrahám 1, Gerencsér, Kiss, Kopecz 4/2, Fekete 6. Csere: Horváth-Csapó (kapus), Horváth D., Csiszár-Szekeres, Puskás, Paróczy 1, Csáki L. 1, Csáki Zs. 2. Edző: Horváth Roland.

Kisvárda: Graovác – Udvardi 2, Sápi, Karnik 2, Juhász 4, Mérai, Bouti 3. Csere: Mátéfi (kapus), Siska, Sztamenics 2, Trúnková 5, Akijama 4/1, Habánková 1. Edző: Bakó Botond.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 2/1.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 1-1, 7. p.: 4-3, 13. p.: 5-7, 18. p.: 8-7, 29. p.: 12-9, 36. p.: 13-13, 43. p.: 15-16, 49. p.: 15-20, 57. p.: 20-21.