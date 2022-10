Labdarúgás: megyei II. osztály, 7. forduló, tippelő

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Kavalecz Béla, a Nyírlugos edzője.

Tiszavasvári (3.)–Rakamaz (12.): – A Rakamaznak égető szüksége van a pontra, de Vasváriban nagyon nehéz lesz pontot szerezni.

Kálmánháza (6.)–Szakoly (4.): – Mindkét csapat jó formában van, de fel kell kötni a gatyáját annak, aki pontot akar elhozni Kálmánházáról.

Kék (9.)–Levelek (10.): – A hazai pálya előnye fog dönteni.

Geszteréd (13.)–Apagy (11.): – Ha a Geszteréd úgy játszik, mint ellenünk, akkor nem sok esélye lesz az Apagy ellen.

Biri (5.)–Tiszalök (7.): – Egyes.

Kótaj (1.)–Nyírlugos (8.): – Az esélytelenek nyugalmával érkezünk Kótajba, de mindent megteszünk a jó szereplésért.

A Nagykálló szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Elek László, a Milota edzője.

Csengersima (1.)–Nyírvasvári (4.): – A Csengersima a legutóbbi vereséget hazai környezetben, a visszatérő gólfelelőssel mindenképpen feledtetni fogja.

Ópályi (11.)–Nagydobos (3.): – A Nagydobosnak idegenben nem fekszik a rosszabb minőségű futballpálya, az eddigi pontjait is otthon gyűjtögette. Szomszédvári rangadón egy döntetlenre mindenképpen jók lehetnek a vendégek.

Őr (13.)–Vámosoroszi (2.): – A Vámosoroszi idegenben is nagyon erős bárki ellen, sok gonddal küzdő csapat ellen még inkább esélyes a győzelemre.

Kocsord (8.)–Szatmárcseke (10.): – A Kocsord csúnya vereség, míg a csekeiek balhé után készülnek erre a párosításra. Amelyik csapat könnyebben túlteszi magát a múlt heti történésen, az valószínűleg győzni fog.

Encsencs (9.)–Fehérgyarmat (5.): – Úgy érzem, ezen a párosításon a lendületes és gyors hazai csapat képes pontot vagy pontokat szerezni az esélyesebb újonc ellen. Ha itt sikerül győzni a Gyarmatnak – ami nem lesz egyszerű –, akkor tényleg megindulhat felfelé.

Milota (12.)–Sonkád (6.): – Papíron a Sonkád erősebb tőlünk, igaz ez a játékosállományára is, de bízom benne, hogy ezt a pályán el tudjuk tüntetni megfelelő akarással és küzdéssel.

A Tisztaberek szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Molnár István, a Nyírkarász edzője.

Fényeslitke (9.)–Záhony (6.): – Ha a Litke kiheveri a nagy különbségű vereséget, egy pontot otthon tarthat.

Szabolcsveresmart (12.)–Gyulaháza (4.): – Attól függ, a hazaiak hogy állnak fel, de szerintem a lelkesedés kevés lesz, hogy pontot szerezzenek hétvégén.

Tiszakanyár (11.)–Pátroha (8.): – Borítékolható, hogy sok gól lesz.

Vaja (2.)–Ajak (7.): – Az Ajaknak nagyot kell javulnia, ha jó eredményt akar elérni – ami számára egy pontban mutatkozna meg – de szerintem ez nem fog összejönni.

Újdombrád (1.)–Tuzsér (10.): – A hazaiak folytatják jó szereplésüket.

Ladányi TC (3.)–Gergelyiugornya (5.): – A vendégek játékoskeretüknek megfelelően teljesítettek múlt hétvégén, amit folytatnak és három ponttal térnek haza.

Nyírkarász (13.)–Baktalórántháza (14.): – Két, nagy múltú klub, mindkettő jobb annál, amit a táblázat mutat. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, még ha ez nehéz is lesz.