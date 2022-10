Mint az ismert a szerb női válogatott kvalifikálta magát a november 4-én rajtoló hármas rendezésű (Szlovénia-Montenegró-Észak-Macedónia) női kézilabda Európa-bajnokságra. A kontinenstornára készülő keretnek tagja a Kisvárda Master Good SE kapusa, Kristina Graovác és jobbszélsője, Alekszandra Sztamenics is. A két játékos vasárnap el is utazott a vajdasági Ópazovába, ahol tíz napot készülnek közösen a Szerbiai Labdarúgó Szövetség Sportközpontjában, hogy aztán november 2-án útra keljenek Szlovéniába.

- Jól újra együtt lenni, jó a hangulat és ez nagyon fontos, mert így tudunk hatékonyan dolgozni. Nagy lökést adott nekünk a romániai Kárpátok Kupa, amelyet jól zártunk. Remek lehetőség volt arra, hogy szövetségi kapitányunk, Uros Bregar a fiatalabb játékosoknak is lehetőséget adjon, amit igyekszünk is meghálálni – mondta a Kisvárda balkezes játékosa.

Montenegró ellen melegítenek

A Kisvárda játékosa az az Európa bajnokság esélyeiről is beszélt a szerb szövetség honlapján.

– A részletesebb elemzés még korai lenne, de egyet már most megígérhetek, mindig megalkuvást nem tűrően, motiváltan, harciasan fogunk pályára lépni. Meccsről, meccsre haladunk majd, legnagyobb erősségünk a csapategység és küzdeni tudásunk – fogalmazott Alekszandra Sztamenics.

Az Európa-bajnokságon Szerbia a B csoportban lép pályára Celjében, ahol Dánia, Svédország és Szlovénia válogatottjával találkozik. A szlovák női válogatott ugyan nem jutott ki az Európa-bajnokságra, de rájuk is fontos feladat vár, novemberben a világbajnoki selejtező első szakaszában Lettországgal mérkőznek meg. A keretnek tagja a Kisvárda két légiósa, Nikoleta Trúnková és Veronika Habánková is. Ezúttal viszont kimaradt Simona Szarková.

– Szimi nagyon jó játékos, de jelenleg fizikálisan nincs jó állapotban, keveset is játszik a klubjában. Ha összeszedi magát, a jövőben számítunk rá – indokolta döntését a szlovák szövetség honlapján, Jorge Duenas, szövetségi kapitány.

A lettek elleni páros mérkőzés előtt, pénteken és szombaton Podgoricában Montenegró ellen játszanak felkészülési találkozókat.



Szokják még az új stílust

A közös munkáról így vélekedik Nikoleta Trúnková.

– Szoknunk kell még spanyol kapitány által kért új stílust. Ennek alapjait már elsajátítottuk, de van még hova fejlődnünk. Elsősorban azt kéri tőlünk, hogy játsszunk egy az egy ellen, és gyorsan passzoljunk. A legnagyobb változás a védekezésben van, Duenas nyitott formációban gondolkozik Kezdjük megszokni ezt a modern irányzatot, szerintem jó úton haladunk – mondta a Kisvárda beállója.